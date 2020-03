Netflix effectuera un nettoyage en profondeur de l’ensemble de sorceleurs après que Star obtient le coronavirus

Après Tom Hanks, sa femme Rita Wilson et, bien sûr, Idris Elba, Le sorceleur et la star de Game of Thrones Kristopher Hivju est la dernière célébrité à avoir été testée positive pour le virus COVID-19.

La semaine a été difficile pour les communautés du monde entier dans leur combat contre la nouvelle épidémie de coronavirus. À ce jour, plus de 100 000 cas ont été confirmés en dehors de la Chine, les pays européens et les États-Unis devenant les prochains épicentres de la pandémie en cours. En conséquence, de nombreuses entreprises et studios ont interrompu la production de leurs films et émissions de télévision, ou même reporté leurs dates de première, mais le coup le plus choquant pour l’industrie du divertissement a peut-être été la nouvelle que Tom Hanks et son épouse Rita Wilson avaient été testés positifs pour COVID-19.

Plus tôt dans la journée, Idris Elba a également révélé avoir contracté la maladie infectieuse et l’ancien élève du GOT, Kristopher Hivju, vient d’annoncer qu’il est la dernière personne à avoir été victime du coronavirus. Comme vous le savez peut-être, Hivju a été lancé récemment dans la deuxième saison de The Witcher de Netflix, c’est pourquoi le mastodonte en streaming vient de révéler qu’il prévoyait d’effectuer un nettoyage en profondeur sur le plateau des studios Arborfield.

“Nous avons suspendu la production avant d’en prendre conscience, mais par mesure de précaution, nous fermerons immédiatement les bureaux de production et Arborfield et organiserons un nettoyage et une désinfection en profondeur”, ont-ils déclaré dans un e-mail.

L’e-mail a également conseillé à l’équipage de se mettre en quarantaine pendant 14 jours tout en affirmant qu’il contactera les personnes qui étaient à proximité immédiate de l ‘”individu” qui a attrapé la maladie:

«Nous sommes en train de contacter ceux qui étaient en contact étroit avec la personne concernée. Cependant, en raison de la nature de cette production, il est recommandé que l’équipage et le casting se mettent en quarantaine pendant 14 jours, surveillent leur température et consultent un médecin s’ils présentent des symptômes. »

Netflix avait déjà arrêté la production lors de la deuxième saison de Le sorceleur, mais il semble qu’ils soient prêts à prendre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité des personnes impliquées. Pour l’instant, espérons simplement que Henry Cavill, le reste de la distribution et tous les autres membres de la production n’ont pas contracté la maladie.