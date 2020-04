Netflix et AMACC créent un fonds pour soutenir les travailleurs de l’industrie contre le coronavirus

La pandémie de coronavirus, ou Covid-19, a touché plusieurs industries au Mexique et dans le monde.. Le secteur de la restauration est l’un de ceux qui ont le plus vécu la crise; cependant, il existe d’autres secteurs tels que le divertissement qui ont également subi le poids des mesures visant à atténuer la contagion de ce virus.

Par exemple, de nombreuses productions ont été reportées ou même annulées, ce qui a violé la situation économique, principalement des travailleurs manuels ou techniques – Connu comme «en dessous de la ligne» -, ceux qui sont dans les coulisses et dont le travail ne peut pas être fait de la maison comme assistants, coordinateurs, techniciens et opérateurs des différents services de production.

De cette façon, l’Académie mexicaine des arts et des sciences du cinéma (AMACC) et Netflix ont décidé de lancer un fonds de 25 millions de pesos pour soutenir les gens de cette industrie qui fait face à cette crise causée par le coronavirus de manière plus difficile. Plus d’un millier de travailleurs seront soutenu par le soi-disant «Fonds de soutien COVID-19 pour l’industrie du film et de l’audiovisuel».

Caméraman, département son, art, maquillage, costumes, transport, emplacement et plus, frais par projet ou par semaine. Donc, si cela a été annulé ou reporté, ils manquent de soutien financier, et comme nous le savons, On ne sait pas combien de temps les mesures de distance saines seront maintenues.

Ces travailleurs peuvent demander un soutien. Pour cela, vous devez remplir un formulaire de demande qui se trouve dans ce LIEN. Les candidatures seront ouvertes le 15 avril. Le délai sera de deux mois ou lorsque toutes les ressources du fonds d’aide auront été allouées.

Le responsable de l’examen des candidatures sera un comité d’évaluation composé de membres de l’AMACC, de l’Institut mexicain de cinématographie (IMCINE) et de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).. Ils répondront dans un délai ne dépassant pas 10 jours.

Travailleurs techniques et manuels ils sont l’épine dorsale de l’industrie du film et de l’audiovisuel… L’engagement de Netflix dans ce fonds est le bienvenuNous espérons que d’autres membres de l’industrie pourront se joindre et contribuer “, a déclaré Mónica Lozano, présidente de l’AMACC.

Pour sa part, Francisco Ramos, vice-président du Contenu original pour l’Amérique latine sur Netflix, a mentionné que “L’alliance avec AMACC est essentielle pour aider les travailleurs de l’industrie qui rendent possibles les productions au Mexique et nous voulons être avec eux en ces temps difficiles. “

D’où vient l’argent? Le 20 mars, Netflix a annoncé qu’il allouerait 100 millions de dollars pour aider les créatifs sur la plate-forme de streaming, ainsi que certaines institutions à travers le monde. où Netflix est présent. Les 25 millions pour le Mexique proviennent de de cette initiative qui collabore désormais avec l’AMACC.

Netflix a collaboré dans cette crise avec le SAG, le Fonds pour le cinéma et la télévision et le Fonds d’acteurs Assistance d’urgence de États Unis; AFC et Fondation des Artistes de Le Canada; Commissions de cinéma italien de Italie; Audiens de La France; Film and TV Charity et British Film Institute of Royaume-Uni; et la Guilde des producteurs de l’Inde du Inde.

Pour plus d’informations, accédez à ce LIEN et / ou à la page officielle AMACC.