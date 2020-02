Netflix et Chill? Ces codes vous amèneront directement au contenu Valentine de la plateforme

Le jour est venu que beaucoup attendaient, le 14 février béni. Pour tous les amoureux aujourd’hui est une date pour rappeler à leurs partenaires à quel point ils les aiment avec des détails et des cadeaux (même s’ils ne sont pas nécessaires). Habituellement, les romantiques se cassent la tête à la recherche d’un plan idéal pour l’occasion, de sortir au dîner, d’avoir un rendez-vous ou de regarder un film. Si vous avez ce dernier à l’esprit, laissez-nous vous dire que Netflix a un secret pour que vous puissiez facilement atteindre tous ces films de poussins que nous aimons.

Au cas où ils ne le sauraient pas, Le géant du streaming propose une vaste sélection de films et de séries pour la Saint-Valentin et il y en a pratiquement pour tous les goûts, des comédies romantiques au drame et pour tous les optimistes amoureux. Nous devons presque toujours faire défiler la plate-forme ou planifier d’atteindre le moteur de recherche pour trouver le film idéal. Pour notre fortune et grâce à la technologie bénie, Oncle Netflix a beaucoup de hacks et de codes afin que vous puissiez accéder à tout le contenu romantique qu’ils ont pour nous tous plus rapidement et sans beaucoup de roulement.

Le processus est très très simple, tout ce qu’ils ont à faire pour profiter de cette astuce est d’entrer le lien suivant puis mettez l’un des codes suivants, selon le sexe que vous préférez ou l’humeur dans laquelle ils marchent:

Films de la Saint Valentin – 50117

Romances pour toujours – 502675

Les favoris de la Saint-Valentin – 1952249

Romantique – 100052

Films romantiques – 8883

Films romantiques optimistes – 35714

Comédies romantiques pour adolescents – 3186

Comédies romantiques – 5475

Comédies romantiques optimistes – 35797

Comédies sur les romantiques sans remède – 81506

Films romantiques pour adolescents – 1764

Drames romantiques – 1255

Parmi toutes les séries et films que Netflix a présentés en février – et avec un dévouement spécial – dans son immense catalogue, nous avons de véritables bijoux romantiques de la taille de Comment perdre un homme en 10 joursOu le ravageur Soleil éternel de l’esprit impeccable et La La Land. Vous savez donc déjà, C’est le prétexte pour eux de marathon et de s’amuser à regarder des films avec la personne qu’ils aiment le plus.