Netflix et les autres plateformes doivent avoir 30% des productions mexicaines

Les plateformes de streaming audio, mais en particulier les plateformes de streaming vidéo, sont devenues l’une des plus grandes sources d’accès aux contenus de divertissement comme des films, des séries, des émissions et plus encore. Cela a présenté un avantage pour les consommateurs, car le pouvoir de décider quand, où et quoi voir.

Bien que le Les fournisseurs de services de télévision payante ont ouvert le portefeuille de productions nationales, mais surtout internationales, le consommateur a toujours dû s’en tenir à la programmation. Avec les plateformes de streaming, c’est différent, et même si une série originale n’a pas de bons chiffres, la production ne se poursuit pas. Le meilleur exemple est Sense8, qui a été annulé car le coût de production n’était pas proportionnel à son audience.

Au Mexique, de plus en plus de personnes s’inscrivent sur des plateformes de streaming vidéo tels que Netflix, Prime Video, HBO Go, Blim, entre autres. Parmi ces raisons, il a été promu un projet de décret pour que ces entreprises aient au moins 30% de contenu national dans leur catalogue ou productions mexicaines.

Selon El Universal, cette initiative «Réforme et ajoute différentes dispositions dans la loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion» afin que le contenu national soit plus originalTout cela à partir de la proposition du sénateur Ricardo Monreal de Morena. Jusqu’à présent, il n’a été approuvé qu’en commissions. Cela signifie qu’il n’a pas été approuvé et ne prendra pas encore effet.

Maintenant bien. Ce projet de décret ne s’applique qu’aux fournisseurs de services de télévision payante via Internet; c’est-à-dire que les plateformes de streaming audio sont exclues. La raison? Il n’y a pas de contenu original et ils n’ont pas la possibilité de modifier les productions par opposition à la vidéo où ils produisent et distribuent maintenant.

Cela s’appliquerait aux plates-formes Internet autorisées devant le Federal Telecommunications Institute. Ils auront quatre mois pour se conformer à 20% du contenu national lorsque le décret entrera en vigueur, et un an pour atteindre 30% établi dès le début ou comme le marque le projet. Les entreprises qui doivent participer à cette initiative sont Netflix, Claro Video, Blim, HBO et Disney +. Comme nous pouvons le voir, ce ne sont pas seulement des plateformes internationales, mais aussi nationales.

Cette initiative est sur la table depuis plusieurs mois, où elle parle également de une taxe (TVA) sur les plateformes numériques qui proposent le service. Dans ce sujet, il est également impliqué le contribuable (l’entreprise) et l’associé (l’utilisateur qui télécharge), qui doivent également «percevoir et payer la taxe». La question est: le coût du service va-t-il augmenter?

Le même moyen indique qu’un an après son entrée en vigueur, 360 jours comptés, il y aura une taxe spéciale à ces mêmes sociétés, ou du moins à celles que leurs ventes annuelles au Mexique “Sont égaux ou supérieurs à 800 millions de pesos”.