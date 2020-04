Netflix et sa meilleure série à ne pas manquer | Instagram

Le catalogue Netflix est énorme, c’est pourquoi nous vous apportons un liste des meilleures séries de la célèbre plateforme de streaming pour ces jours de rester à la maison pour l’isolement préventif.

Sur Netflix, il existe un immense catalogue de séries, pour les plus petites et les plus grandes, et il y a sans aucun doute beaucoup de gens qui n’aiment pas vraiment voir des séries incomplètes et attendre des mois pour une nouvelle saison.

La bonne nouvelle est que la plate-forme a pas mal de séries qui ne sont une saison, pour ce qu’ils sont court, rapide et ils vous accrocheront du début à la fin.

Cela pourrait vous intéresser: La Casa de Papel, Netflix annonce la cinquième et la sixième saison

Cette option est parfaite pour ceux qui aiment terminer la série en quelques heures ou en quelques jours sans s’enchaîner en regardant une intrigue de tant d’années.

Sables mouvants

C’est un thriller policier et bien sûr l’une des meilleures séries d’une saison avec 6 épisodes de 45 minutes.

Il traite des questions des relations toxiques, de la violence domestique et du danger des toxicomanes, en se concentrant sur la vie des adolescents recommandés pour les plus de 16 ans.

Garantie

Rapide, court et a seulement 4 épisodes avec une durée de une heure chacun, est une série de drame policier et raconte l’histoire d’un livreur de pizza qui a été assassiné alors qu’il effectuait une livraison à domicile recommandé depuis plus de 13 ans.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

45 révolutions

C’est un drame que trouve-t-on dans les années 60 et produit en Espagne par Bambú Producciones.

Il raconte l’histoire d’une jeune femme dans un monde où les femmes ne peuvent être que secrétaires mais iront plus loin pour devenir productrice de musique, il est recommandé pour les plus de 13 ans.

Les jours de Noël

Il tourne autour de la célébration de Noël d’une famille composée de quatre sœurs, étant l’une des meilleures séries de Noël sur la plate-forme.

C’est une histoire de drame y action, d’émotion et bien sûr l’importance de Noël, une série de 3 épisodes avec une durée de une heure chacun, recommandé pour les 13 ans et plus.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Fariña

Cela vous fera complètement entrer dans le commerce de la drogue des années 80 et comment cela a changé la vie de chacun.

Il a seulement 10 épisodes raconter l’histoire avec vrais personnages y réalités, recommandé depuis plus de 16 ans.

Le goût des marguerites

Il raconte l’histoire d’un policier au passé traumatisant qui vient dans une petite ville pour enquêter sur la disparition d’une femme, devenant un cas sombre et dangereux.

Une excellente option si vous cherchez quelque chose d’intéressant, rapide et différent de toute autre série, avec 6 épisodes de 75 minutes chacun, recommandé depuis plus de 16 ans.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Inconcevable

Une histoire de drame y suspense qui raconte un cas réel d’une adolescente qui rapporte qu’elle a été violée puis rétracte son histoire, basée sur le livre des journalistes Christian Miller et Ken Armstrong.

Une saison de solo 8 chapitres avec une durée de une heure environ, recommandé depuis plus de 16 ans.

La malédiction de Hill House

Sans aucun doute l’un des meilleur thriller et série d’horreur basé sur le roman de Shirley Jackson, racontant l’histoire de la famille Crain qui doit retourner dans la maison où elle a passé son enfance et subir un traumatisme, les séquelles de ce qu’elle a vécu, les histoires de chacun des personnages.

C’est l’une des meilleures séries d’une saison pour les gens qui aiment et sont passionnés par la terreur, ne convient pas aux personnes craintives, comptant sur 10 chapitres durable entre 45 et 75 minutes chacun, recommandé depuis plus de 16 ans.

Vous pouvez également lire: Il y aura du cinéma mexicain à la carte, à savourer de la maison

.