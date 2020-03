Netflix et Tom Ellis ont signé un contrat pour une sixième saison de Lucifer | Instagram

La célèbre série “Lucifer” Son protagoniste est Tom Ellis, qui a réussi à signer avec Netflix pour enregistrer une sixième saison de la série.

L’acteur d’origine britannique est tombé amoureux de plusieurs adeptes de la série, grâce au charisme de Lucifer Morningstar personnage extrêmement séduisant.

Depuis quelques mois, c’est que Ils étaient en pourparlers lancer une nouvelle saison car malgré un public qui au début était petit avec le passage des saisons grandissait beaucoup plus.

On dit que grâce à adeptes et fans de la série, il semble qu’ils aient fait des demandes pour l’étendre un peu plus.

Cette nouvelle qui est parvenue aux oreilles de dirigeants d’entreprise, donc les nouvelles favorables sur la série jouée par Ellis ont finalement porté leurs fruits et nous aurons un peu plus du dérangeant Lucifer.

Et c’est compliqué de ne pas regarder la série et de finir par soupirer tant “Morning Star” ou Ellis Eh bien, bien qu’il soit la même personne, le personnage de Tom est assez différent de Lucifer.

En 2018, la série a été annulée, ce qui a provoqué le mécontentement des utilisateurs d’Internet, plateforme de streaming le réactivé a beaucoup annoncé que Lucifer n’aurait que cinq saisons dont les chapitres seraient beaucoup plus longs que les premières saisons.

Le cinquième épisode de Lucifer, toujours sans date de sortie, aura 16 chapitres divisé en deux parties, et ramènera le personnage d’Eve, joué par Inbar Lavi, dont la rencontre avec le protagoniste attend avec impatience les fans, selon le portail Sinembargo.

Quelque chose que vous aimerez peut-être tout un lecteur, c’est qu’en plus, la cinquième saison comportera un épisode musical intitulé “Blood Celestial Karaoke Jam”.

Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour profiter de la série tant attendue sera une surprise complète et sûrement Netflix pourrait être saturé par autant de vues depuis le lancement de Lucifer.

