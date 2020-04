Netflix fait ses débuts Kimmy vs The Reverend Trailer & Poster

Netflix lance la bande-annonce et l’affiche de Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend

Netflix a lancé la première bande-annonce et affiche complète pour Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend, la suite spéciale interactive à venir de sa célèbre comédie dirigée par Ellie Kemper! La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous tandis que l’affiche peut être consultée dans la galerie ci-dessous avec des photos de la quatrième et dernière saison!

CONNEXES: Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy vs The Reverend Teaser arrive!

“Les fans pourront faire des choix au nom de nos personnages, en empruntant différents parcours d’histoire avec, bien sûr, différentes blagues», A déclaré la créatrice Tina Fey dans un communiqué. “Je pense que c’est un bon choix pour notre émission et ce sera un excellent moyen de terminer officiellement la série.“

Créé par Fey et Robert Carlock, trois fois nominé aux Emmy Awards Incassable Kimmy Schmidt suit Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) alors qu’elle continue de s’adapter au 21e siècle et d’en savoir plus sur qui elle est vraiment. Rejoindre Kimmy sur son voyage sont son meilleur ami et colocataire, Titus Andromedon (Tituss Burgess); son ancienne employeur devenue amie Jacqueline White (Jane Krakowski); et la propriétaire Lillian Kaushtupper (Carol Kane).

Après son rôle principal dans le Harry Potter films, Radcliffe a continué à jouer dans le hit d’horreur surnaturel critique et commercial La femme en noir, le coup d’horreur culte fantastique Cornes, la dramatique indépendante bien reçue Homme de l’armée suisse et la suite du thriller aux câpres de 2016 Maintenant tu me vois 2. Il ferait ses débuts au petit écran sur la mini-série britannique bien accueillie Le cahier du médecin et a été vu pour la dernière fois dans la série de comédie fantastique TBS Miracle Workers.

CONNEXES: Netflix “Doubler vers le bas” sur la série interactive après Bandersnatch

Fey et Carlock sont également producteurs exécutifs de la série, aux côtés de Sam Means, Jeff Richmond et David Miner. Incassable Kimmy Schmidt est de Universal Television en association avec 3 Arts Entertainment, Little Stranger, Inc. et Bevel Gears pour Netflix.

L’interactif Incassable Kimmy Schmidt spécial sera disponible sur Netflix le 12 mai.

La