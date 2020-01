Netflix gem a plus d’épisodes sur le chemin! – HITC

Cette réunion de famille est une réunion à laquelle vous aurez hâte d’assister.

Réunion de famille, partie 2, pour une frénésie facile et les espoirs pour la partie 3 sont déjà apparents!

Qu’est-ce qui rend Netflix si spécial?

Il y a beaucoup de choses: la commodité, ce n’est pas trop cher, plusieurs écrans… mais vraiment, nous parlons de la diversité du contenu. Que vous souhaitiez un documentaire ou un blockbuster, une comédie ou une horreur, le service de streaming vous a couvert.

L’un des nombreux joyaux qu’ils ont offert au public ces dernières années est le regroupement familial.

Créée par Meg DeLoatch (coproductrice exécutive de Fuller House en 2018), cette série de comédie américaine a été créée en juillet 2019 avec dix épisodes. Elle se concentre sur la famille McKellan alors qu’elle déménage de Seattle en Géorgie afin de se rapprocher de sa famille élargie.

Avec un casting mettant en vedette Anthony Alabi (Raven’s Home), Loretta Devine (Grey’s Anatomy), Talia Jackson (Station 19) et plus encore, ça a été un régal. Heureusement, nous avons eu un spécial de Noël et la partie 2 très attendue a été abandonnée le lundi 20 janvier 2020. Alors, quelle est la prochaine?

Réunion de famille, partie 3 expliquée

La réunion de famille, partie 3, a été confirmée. Les parties 1 et 2 constituent la saison 1.

La partie 3 marque donc le début de la saison 2!

Selon What’s on Netflix, une deuxième saison a officiellement été approuvée en septembre 2019.

Cependant, nous obtiendrons moins d’épisodes cette fois-ci.

La saison 1 était composée de vingt, chaque partie proposant dix épisodes. La saison 2 sera composée de 16 au total, et bien qu’elle n’ait pas été confirmée, nous imaginons que cela signifiera deux parties de huit épisodes.

Les fans désireux de réunion de famille partie 3

Un certain nombre d’admirateurs de la série se sont rendus sur Twitter pour faire part de leurs réflexions.

Découvrez une sélection de tweets:

Réunion de famille partie 3: ce que nous savons jusqu’à présent

La source précédente (What’s on Netflix) comprend également un calendrier de tournage.

Le tournage de la saison 2 devrait avoir lieu du 7 février 2020 au 10 juillet à Los Angeles. Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux épisodes avant la fin de l’année.

Nous ne pouvons pas attendre!

