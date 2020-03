Netflix hébergeant une table en direct à grande bouche lue en ligne pour la charité / le film

C’est vendredi soir, et dans des circonstances normales, cela voudrait dire qu’il est temps de sortir pour une nuit en ville, de prendre de délicieux plats, de prendre un film et de jeter quelques verres au pub. Mais comme nous sommes tous coincés chez nous à essayer d’écraser la propagation de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, c’est une autre nuit pour nous de trouver désespérément quelque chose à faire. Heureusement, si vous êtes Big Mouth fan, Netflix a un événement spécial de lecture de table en direct avec le casting de l’émission animée que vous pouvez apprécier dans le confort de votre maison. Obtenez les détails ci-dessous.

Nick Kroll a annoncé hier la lecture de la table en direct de Big Mouth dans un post sur Instagram:

Stars de la voix de Big Mouth Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Jason Mantzoukas, Jenny Slate, Maya Rudolph, Fred Armisen, Jessica Chaffin, Jon Daly, Mark Duplass, Richard Kind, Paula Pell, Paul Scheer, Emily Altman, et Brandon Kyle Goodman sont tous impliqués dans la lecture de la table en direct qui sera diffusée sur la chaîne YouTube Netflix Is a Joke à partir de ce soir à 20 h HE / 17 h HP.

L’épisode de la troisième saison «Comment avoir un orgasme» sera celui qui recevra le traitement de lecture en direct ce soir. L’objectif de l’événement est d’aider à collecter des fonds pour Feeding America, une organisation de lutte contre la faim à but non lucratif qui pourrait utiliser un coup de pouce supplémentaire pour aider ceux qui pourraient avoir du mal à obtenir un bon repas pendant la crise des coronavirus. Les dons sont facultatifs, mais si vous souhaitez profiter de l’événement en streaming, vous devriez sérieusement envisager de faire un don.

Big Mouth est en pause pour le moment, mais le spectacle a déjà été renouvelé pour trois saisons supplémentaires. La quatrième saison devrait arriver cet automne, mais il n’est pas clair que les retards de production causés par le coronavirus auront un impact sur ce calendrier présumé. Il y a aussi une série dérivée dans les travaux intitulée Ressources humaines qui se concentrera davantage sur le monde des monstres hormonaux de la série. Nous avons donc beaucoup de plaisir torride à venir.

