Netflix: la série «Je ne suis pas d’accord avec ça»: tout ce que nous savons jusqu’à présent

De l’esprit qui vous a amené The End of the F *** ing World vous présente le dernier drame pour adolescents sur Netflix, I Am Not Okay with This. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur I Am Not Okay with This, y compris la liste complète des acteurs, l’intrigue et la date de sortie de Netflix.

I Am Not Okay with This est un prochain drame pour adolescents Netflix Original basé sur la bande dessinée du même nom de l’écrivain The End of the F *** ing World Charles Forsman.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour I Am Not Okay with This?

L’attente pour I I’m Not Okay with Ceci est dans moins d’un mois. La saison 1 sera disponible en streaming sur Netflix sur Mercredi 26 février 2020. Netflix sort généralement les titres les plus attendus vendredi, alors, espérons-le, une sortie mercredi n’est pas un coup fatal pour le jeune drame en herbe.

En tant qu’original complet, je ne suis pas d’accord avec cela sera disponible pour diffuser sur Netflix dans le monde entier.

Quelle est l’intrigue de Je ne suis pas d’accord avec ça?

L’intrigue pour I Am Not Okay with This a été fournie par Netflix:

Sydney est une adolescente naviguant dans les épreuves et les tribulations du lycée tout en faisant face aux complexités de sa famille, à sa sexualité naissante et à ses superpuissances mystérieuses qui commencent tout juste à s’éveiller au plus profond d’elle.

Qui sont les acteurs de I Am Not Okay with This?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans I Am Not Okay with This:

RoleCast MemberOù les ai-je déjà vus / entendus auparavant? MaggieKathleen Rose PerkinsGone Girl | La meilleure moitié | Personne d’intérêtDinaSofia BryantBlue Bloods | La bonne épouse | Le CodeBradRichard EllieVeronica Mars | Devrais-je le faire? | The WretchedSydneySophia LillisIt | It Chapter Two | Nancy Drew et l’escalier cachéStanley BarberWyatt OleffIt | Gardiens de la Galaxie | Il était une foisLiamAidan Wojtak-HissongEau qui tombe | Playdate | Abbey HatcherRicky BerryZachary S. WilliamsJe suis Frankie | Greenleaf | Rays RookiesM. Homicide WhitakerGregg DanielHollywood | Spider-Man 3 | HancockMercedes CallahanMarisa DavilaSchooled | Ex-petite amie folle | AtypicalRichardJackson FrazerFoxcatcher | Outsiders | Plan de MaggieJenny TuffieldSophia TatumSaltMs. CappriottiPatricia ScanlonBetter Things | Monter | Homme sur la Lune

Il s’agit de la deuxième production dans laquelle Sophia Lillis et Wyatt Oleff ont joué ensemble, ayant déjà joué dans les deux chapitres de It.

Avec combien d’épisodes débutera la première saison?

Il a été confirmé qu’un total de huit épisodes seront disponibles en streaming dès leur sortie.

Quels sont les temps d’exécution des épisodes?

Grâce à IMDb, nous savons maintenant que les épisodes de I Am Not Okay with This auront une durée de 30 minutes.

Est-ce que je ne suis pas d’accord avec cela sera disponible en streaming en 4K?

Certes, tous les derniers Netflix Originals arrivent avec la capacité d’être diffusés en 4K. Pour regarder la série en 4K, vous aurez besoin d’un appareil 4K et d’un abonnement Netflix premium.

Quelle partie du roman la série couvrira-t-elle?

Je ne suis pas d’accord avec ceci est basé sur la bande dessinée de Charles Forsman venant du même nom. Avec un total de 160 pages, la série est plus que susceptible de couvrir tout le matériel source au cours de la première saison.

Pouvons-nous nous attendre à voir une deuxième saison?

Comme la série n’a pas été répertoriée comme limitée, cela signifie qu’il y a toutes les chances que nous puissions voir la deuxième saison de I Am Not Okay with This. Le renouvellement dépendra entièrement de la performance de la série avec les abonnés. Si vous devenez fan de la série, la meilleure façon pour vous de renouveler la série est de regarder à nouveau et de vous assurer que vos amis et votre famille regardent aussi.

Quand et où le tournage de I Am Not Okay with This s’est-il produit?

Tout le tournage a eu lieu à l’été 2019, pendant les mois de juin et septembre.

Le tournage a eu lieu à plusieurs endroits en Pennsylvanie, y compris Pittsburgh et Brownville.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce de I Am Not Okay with This?

Avec un mois avant sa sortie, Netflix n’a pas encore sorti de bande-annonce pour I Am Not Okay with This.

Êtes-vous ravi de voir que je ne suis pas d’accord avec ça? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!