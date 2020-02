Netflix lance la série Sigmund Freud, le père de la psychanalyse | .

Netflix prépare le lancement de sa nouvelle série sur le père de la psychanalyse, Sigmund Freud la série de huit chapitres aura le titre “Freud”.

L’intrigue mettra en vedette drame et suspense et vous pouvez déchiffrer comment il a réussi à réaliser sa propre théorie de la psychanalyse.

Pour les érudits non seulement de psychologie mais de ceux qui aiment ce type de théories et connaissent le neurologue qui est devenu l’un des grandes figures intellectuelles 20e siècle

Selon le portail Sinembargo, le directeur Marvin kren Il a déclaré à divers médias que le but de la série est de montrer une nouvelle perspective de Sigmund Freud des expériences qu’il a reflétées dans ses livres les plus reconnus.

«Je veux montrer un Freud inconnu, un homme en quête de reconnaissance partagé entre deux femmes, entre raison et instinct. Sa psychanalyse et les concepts du ça, du moi et du surmoi ne sont pas venus de rien, sont basés sur les expériences d’un génie tourmenté qui connaît de visu les multiples visages de l’être humain », a expliqué Kren.

Prenant une perfectiva différente et prenant comme mesure introductive la série commencera à raconter les expériences de Freud avant de devenir le père de la psychanalyse comme nous le savons aujourd’hui.

Bien que la plate-forme Netflix n’ait pas encore lancé le premier remorque la première, celui-ci est prévu pour 23 mars de cette année.

Freud est né en 1856 le 6 mai, est d’origine juive, comme médecin neurologique Son intérêt s’est concentré d’abord sur le domaine de la neurologie et est ensuite entré dans le domaine de la psychologie spécifiquement pour les troubles mentaux.

Freud a révolutionné le domaine de la psychanalyse à son époque était une controverse totale pour les questions qu’il abordait dans ses livres, cependant, au fil du temps, la société a commencé à accepter ses théories en lui donnant le titre de “Père de la psychanalyse”.

