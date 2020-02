Netflix lance les premières affiches de la deuxième saison de The Umbrella Academy

De nombreux fans ont été séduits par la première saison de The Umbrella Academy, et bien que nous ne sachions rien de la première de la suite de la série, la société de streaming commence à s’agiter pour enflammer les envies des fans et vient de lancer une série de Affiches au style très rétro.

Les affiches qui montrent les Hargreeves entourées de traits en spirale qui suggèrent, en plus d’un parapluie, l’importance que le voyage dans le temps aura dans cette deuxième saison.

Sept des huit affiches se concentrent sur les sept personnages principaux de la série, avec leurs yeux de différentes couleurs, tandis que la huitième affiche concerne le récit général de la deuxième saison.

Ci-dessous vous pouvez voir les affiches:

.