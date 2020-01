Netflix lance un court métrage rare de David Lynch avec un singe

Ces dernières années, après un succès sans précédent, Netflix a cherché à accroître son prestige en embauchant de grands réalisateurs qui réalisent peu de projets commerciaux, notamment des œuvres d’Alfonso Cuarón, Martin Scorsese, des frères Coen, Paul Greengrass et Charlie Kaufman. À la surprise de tous et sans préavis, Netflix ajoute un autre directeur culte sur sa plateforme: ni plus ni moins que David Lynch.

Aujourd’hui, pour célébrer l’anniversaire de David Lynch, Netflix a étonnamment sorti What did Jack do, un court métrage de 17 minutes écrit, réalisé, joué et monté par Lynch. Le court-métrage est complètement inédit et est décrit par Netflix comme «inhabituel» et «complexe».

Bien qu’il n’ait jamais été libéré, What did Jack do a été produit en 2016 selon les crédits du court métrage, dans lequel nous pouvons voir Lynch jouer un détective qui doit interroger un singe accusé d’en savoir plus qu’il ne l’admet À propos d’un meurtre Oui, dans cet univers rare, le détective soupçonne que le singe pourrait être lié au meurtre, notamment parce qu’il est lié à des poules de mauvaise réputation.

Le curieux court métrage est entièrement tourné en noir et blanc, et n’avait été projeté que comme surprise pour ceux qui assistaient au Festival of Disruption 2018, qui s’est tenu à New York il y a deux ans. Avec cela, la plate-forme continue de consentir aux réalisateurs consacrés, tout en maintenant des accords pour lancer plus de films commerciaux.

