Netflix lance un fonds de 100 millions de dollars pour COVID-19

Bien que de nombreuses productions soient suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, la bonne nouvelle est que nous ne serons pas sans divertissement. Netflix a annoncé la création d’un fonds de 100 millions de dollars qui ira à trois causes, un pourcentage pour les organisations à but non lucratif qui ont fourni une aide médicale à l’entreprise, l’autre pour le paiement de salaires équivalant à une quinzaine de jours, tandis celui-là de plus sera destiné à soutenir des productions bloquées.

Reconnaissant que l’industrie du divertissement a été sérieusement affectée par la propagation de COVID-19 dans le monde, la société a décidé de soutenir temporairement tout le personnel travaillant pour la société, des électriciens, des charpentiers et des créatifs. , acteurs, actrices et personnel de production.

“Presque toutes les productions télévisuelles et cinématographiques ont cessé dans le monde, laissant des centaines de milliers d’équipes et d’acteurs sans emploi. Il s’agit d’électriciens, de charpentiers et de chauffeurs, dont beaucoup reçoivent un salaire horaire et travaillent de projet en projet. Cette communauté a soutenu Netflix dans les bons moments, et nous voulons les aider à traverser ces moments difficiles, en particulier pendant que les gouvernements déterminent encore le type de soutien financier qu’ils fourniront », a déclaré Ted Sarandos, directeur du contenu de la société de streaming dans un communiqué.

Selon Deadline, Netflix s’était déjà engagé auprès de tous ses employés à couvrir le salaire de deux semaines, tout en restant en quarantaine, mais le soutien de ce nouveau fonds serait une aide financière supplémentaire. Mais en outre, la société offrira également 15 millions de dollars aux organisations à but non lucratif qui ont offert une aide médicale et d’urgence aux membres de l’équipe détenue et sans travail, dans un pays autre que le leur en raison de productions importantes.

L’un des cas les plus notoires est l’arrêt des enregistrements de la deuxième saison de “The Witcher”, une production originale de Netflix, en raison du fait que l’acteur Kristofer Hivju, qui a également participé à Game Of Thrones, a été testé positif pour COVID-19 .

Selon Sarandos, une priorité plus élevée sera accordée aux personnes qui ont brusquement perdu leur emploi, en raison de l’effondrement des productions en raison de l’alerte sanitaire, de l’appel à l’enfermement et à l’isolement social, qui est déjà obligatoire dans de nombreux pays.

“Ce qui se passe est sans précédent, nous sommes si forts aux côtés des personnes avec lesquelles nous travaillons et Netflix a la chance de pouvoir aider les personnes les plus touchées de notre industrie en ces temps difficiles”, a ajouté Sarandos.