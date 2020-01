Netflix lance une bande-annonce pour The Secret World of Sabrina 3

Netflix lance une bande-annonce de The Secret World of Sabrina 3 | Instagram

Le monde caché de Sabrina 3 sera disponible dans quelques jours sur la plateforme Netflix, vous n’aurez pas à attendre pour voir un aperçu ici nous vous montrons la bande annonce.

“Tu sais ce que tu dois faire Sabrina” C’est ainsi que commence la bande-annonce de la troisième saison de “The Hidden World of Sabrina”, assez impressionnante.

Le remake de la série des années 90, qui, bien qu’il n’ait pratiquement aucune relation avec “Sabrina la sorcière adolescente” Il a eu de très bonnes critiques à tel point qu’il en est déjà à sa troisième tranche.

Dans cette nouvelle saison, nous aurons l’occasion de voir Sabrina Spellman se battre pour le trône de l’enfer, dans le but de sauver non seulement son clan mais aussi son peuple Greendale et son petit ami Nick.

«Vive la reine» sera la devise utilisée tout au long de la saison, de grands affrontements et des émotions totales sont attendus.

Vous pouvez profiter de la série de 24 janvier Sur la plateforme de streaming, dans la deuxième saison, nous avons pu voir une Sabrina beaucoup plus mature et surtout amoureuse et romantique.

Comme ils passent les prochains chapitres les doutes qui apparaissaient à l’époque dans la deuxième saison peuvent être clarifiés, il est dit que la série aura quatre saisons alors ne quittez pas votre siège et profitez de la troisième saison en huit jours.

La production est mise en vedette par un grand casting à la fois jeune et mature qu’elle dirige: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ros Lynch, Michelle Gomez, entre autres.

Tout semble indiquer que l’action ira de pair avec de fortes émotions et révélations au sein de chaque chapitre, il est excitant de s’attendre à un projet qui par coïncidence était basé sur une bande dessinée et porté à la télévision Roberto Aguirre-Sacasa.

