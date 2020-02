[Netflix] Le remake de «Nightmare on Elm Street» est maintenant diffusé en parallèle du remake du vendredi 13

À seulement un an d’intervalle, New Line Cinema et Platinum Dunes ont ramené Jason Voorhees et Freddy Krueger sur grand écran avec le doublé de vendredi 13 en 2009 et Freddy en 2010, et aucune icône n’a été vue ou entendue depuis. Malheureusement, les deux remakes n’ont pas réussi à lancer les nouvelles franchises auxquelles ils étaient destinés.

En attendant que les deux icônes reviennent, nous avons appris aujourd’hui que A Nightmare on Elm Street de Samuel Bayer est maintenant diffusé sur Netflix. Le film rejoint le remake de Marcus Nispel du vendredi 13 sur le service de streaming. Parce que tu ne peux pas avoir Freddy sans Jason.

Le remake d’Elm Street a dépassé le remake du vendredi au box-office, mais c’est vraiment la seule mesure qui permettrait à quiconque de considérer le retour de Freddy plus de succès que celui de Jason. Alors que le remake du vendredi 13 est un sacré bon vendredi 13, jouant comme une nouvelle version des trois premiers films de la série originale, Elm Street n’est guère plus qu’une version pauvre du classique original de Wes Craven. Rappelez-vous, il abrite de très bonnes idées – les micro-siestes et l’innocence potentielle de Freddy, pour commencer – mais Elm Street 2010 est facilement le pire des remakes de la franchise Big Slasher qui ont été publiés à cette époque, avec une solide performance de Jackie Earle Haley est enterrée sous un maquillage vraiment horrible.

J’ai revu le film plusieurs fois ces dernières années dans l’espoir de réaliser qu’il est meilleur que je ne m’en souvenais – je suis, après tout, un ÉNORME fan de la franchise Nightmare on Elm Street – mais la réalité est que ce n’est tout simplement pas un film que vous me trouverez jamais champion. Quant au remake du vendredi 13, c’est celui que j’ai revu plusieurs fois uniquement parce que je m’amuse beaucoup avec.

En tout cas. Ils diffusent tous les deux sur Netflix en ce moment. Prendre plaisir.