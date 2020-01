Netflix, les films du Studio Ghibli arriveront sur la plateforme | Instagram

Netflix a convaincu la société que les 21 films du Studio Ghibli Ils iront à la liste des films que la plateforme a dans leur bibliothèque.

Vous pourrez profiter des personnages classiques créés par le studio fondé par le réalisateur Hayao Miyazaki, près de Isao Takahata, arrivera à partir du mois de février dans le catalogue Netflix.

Les œuvres d’art incarnées dans les films et créées par le réalisateur Miyazaki sont des films classiques pour de nombreuses personnes qui aiment ce genre de films d’animation.

Netflix sera responsable de la distribution des films de la Mecque de l’animation japonaise traditionnelle dans le reste du monde, des classiques tels que Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro et le Château d’Ambulante Ils seront inclus dans le catalogue de la plateforme.

Toshio Suzuki, le producteur de l’étude a rapporté dans un communiqué que divers médias tels que Variety ont fait écho.

«En ce jour et à cette époque, il existe plusieurs façons fantastiques pour les films d’atteindre le public. Nous avons écouté nos fans et avons finalement décidé que notre catalogue pouvait être consulté en ligne », a expliqué Toshio Suzuki.

Bien qu’il s’agisse d’un marché assez large, peu de gens ont le plaisir de connaître les beaux films du Studio Ghibli C’est donc un grand pari de les avoir sur la plateforme et heureusement, un public plus large peut profiter de voir chacune des productions du studio.

“Nous espérons que des gens de partout dans le monde découvriront le monde du Studio Ghibli à travers cette expérience”, conclut le communiqué de l’étude.

Les films de la société emblématique, dont ceux de Hayao Miyazaki ou Isao Takahata, les fondateurs de Ghibli avec Suzuki, ils peuvent être consultés en version japonaise originale avec sous-titres, et seront disponibles à l’international dans le service de streaming sauf pour États Unis, Japon et Canada.

«C’est un rêve devenu réalité pour Netflix et pour nos millions d’utilisateurs. Les films d’animation de Studio Ghibli ils sont légendaires et ont enthousiasmé les fans du monde entier depuis plus de 35 ans “, a déclaré le directeur des originaux d’animation de Netflix, Aram Yacoubian.

