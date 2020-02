Netflix, les protagonistes de To All the Boys à Hollywood attirent l’attention AP

Le lancement en 2018 de la comédie romantique pour adolescents de Netflix “To All the Boys I’m Loved Before” a changé la vie de ses stars, Condor de laine et Noah Centineo, les mettant sur le radar d’Hollywood.

“De tous les garçons dont je suis tombé amoureux” Ce fut le début de l’amour entre Lara Jean et Peter, deux adolescents qui ont commencé une parade nuptiale et ont fini par tomber amoureux.

Grâce aux performances des protagonistes, ils sont désormais dans le collimateur du géant du cinéma hollywoodien, afin qu’ils puissent avoir l’opportunité de participer à un projet plus vaste.

Vous pourriez être intéressé: Salma Hayek, on lui demande de ne pas utiliser trop de botox et elle répond

Noah Centineo, 23 ans, est devenu un protagoniste. Il jouera le rôle de He-Man dans “Maîtres de l’Univers”, qui sortira en 2021, il a donc déjà progressé un peu plus dans l’industrie.

“Les gens me prennent plus au sérieux”, a déclaré Condor, un Américain vietnamien de 22 ans. «Je sens que je peux occuper beaucoup plus d’espace et j’apprécie vraiment de faire partie de la conversation de représentation. C’est quelque chose que j’aime tellement. »

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Une suite, “À tous les garçons: PS je t’aime toujours”, joue maintenant sur Netflix. Dans ce document, Condor et Centineo répètent leurs rôles de Lara Jean et Peter, qui se lancent dans une véritable romance après être tombés amoureux dans le premier film.

Dans le premier film que nous rencontrons Lara Jean une adolescente coréenne américaine dont la sœur cadette envoie une pile de lettres d’amour cachées à d’anciens béguins qui n’ont jamais été destinés à être lus.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La deuxième partie de la saga est un peu plus intéressante car elle montre comment se passe la relation entre les deux protagonistes.

Et comme avec tout couple, ils ont des problèmes finissent par apparaître la cinquième lettre créant un peu de différence entre les jeunes mariés, car tout film comique et romantique finit par être un enchevêtrement qui finit par disparaître et tout reste entre seulement des roses et des cœurs.

Nous espérons pouvoir voir Condor de laine et Noah Centineo, dans d’autres projets et que dans le futur coïncident à nouveau dans un autre film.

Lire aussi: Ce sera Taskmaster dans Blackwidow, le prochain film Marvel

.