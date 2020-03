Netflix, les séries Elite et Viking arriveront très prochainement sur la plateforme | Instagram

Netflix continue d’être l’une des plateformes de streaming préférées par le public grâce à son contenu, lancera bientôt son nouveau catalogue pour le mois de mars qui comprend la célèbre série Elite et Vikings.

Parmi les versions attendues se trouvent également “Soccer” en plus du film original “Lost Girls”, basé sur des événements réels; le second du documentaire “Dirty Money”, et la troisième saison de “Royaume”.

Afin de ne pas perdre abonnés et au contraire j’essaye de gagner encore plus Netflix Il inclut un contenu assez intéressant dans vos listes.

Cela pourrait vous intéresser: Disney prépare une mini-série en direct de Beauty and the Beast

L’une des séries les plus attendues par les abonnés de la plateforme est la troisième saison de fiction espagnole Elite, qui promet de nouvelles tensions, nouveaux drames et le nouveau visage étrange.

Avec la troisième saison attendue d’Elite, les étudiants de Les Encinas ils retournent sur la plate-forme après que quelque chose se soit vraiment passé dans la deuxième saison tragique, la mort de l’un des personnages sera le début de la troisième saison et sera au centre de l’attention des nouveaux chapitres.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La sixième saison dans sa première phase de la fiction populaire créée par l’Histoire, Vikings, sera disponible en Netflix à partir de cette semaine. La fin de la série Michael Hirst se rapproche, et bientôt le dénouement des personnages, toujours en vie, sera dévoilé.

La troisième saison de la comédie pour les jeunes sera également publiée pour cette semaine, Sur mon bloc. Les quatre amis protagonistes, d’un quartier marginalisé de Les anges, continuent de vivre de nouvelles aventures passionnantes au quotidien dans l’institut.

Le géant de “streaming” sera également présenté cette semaine est la première saison de la série Bloody Journey. La fiction raconte le truculent voyage en bus d’un groupe de personnes au destin mystérieux et terrifiant.

Lire aussi: Révélez l’origine du Joker dans la dernière bande dessinée de Batman

.