Netflix met à jour ses contrôles parentaux et nous vous disons ici

L’arrivée du streaming a changé la donne en termes de consommation de produits, notamment de divertissement comme la musique, les films et la télévision. Netflix a été l’un des principaux modificateurs de jeu de cette industrie, révolutionnant comment, quand et où nous regardons une série ou un film. En d’autres termes, améliorer le pouvoir de décision du consommateur.

Cependant, Avec son arrivée à l’ère d’Internet, de nouveaux défis ont également été découverts auxquels le public devrait faire face. Et l’un des plus importants est de définir et de sélectionner soigneusement à quel contenu les mineurs ou les mineurs sont exposés.

Il y a quelques années, par exemple, Netflix a commencé à informer le public de la classification de leurs titres, productions originales et étrangères. J’ai toujours eu, mais la différence était que cette information serait en haut à gauche de l’écran et sur toutes sortes d’appareils.

Et maintenant, met à jour ses contrôles parentaux pour améliorer l’expérience familiale au sein de Netflix et pour que les parents aient un plus grand pouvoir de décision sur le contenu auquel leurs enfants peuvent accéder. Parmi les changements figurent les points suivants:

Comme nous savons, chaque utilisateur du même compte peut avoir un profil. Pour empêcher les petits d’entrer un profil autre que celui établi, ils peuvent être protégés par des codes PIN. Autrement dit, si un garçon de 8 ans veut entrer le profil de son frère de 17 ans, il devra saisir un code PIN.

Il existe des titres qui appartiennent à la section famille, mais ceux-ci peuvent varier en fonction de l’âge. Maintenant les séries ou les films peuvent être filtrés selon l’âge du garçon ou de la fille. Ces filtres sont conformes aux classifications établies par chaque pays.

Dans le profil dédié aux mineurs, établi par les parents, certains titres peuvent être bloqués ou supprimés de la barre et du catalogue qui apparaît dans ce profil. Quand ils plantent, par exemple, ils ne seront pas visibles lors de la navigation dans le catalogue ou de la recherche du titre.

Les parents sont responsables de créer un profil spécial pour les garçons ou les filles à la maison. De cette façon, Ils pourront également voir ce que les enfants ont vu auparavant à partir de ce profil spécifique.

Il y a quelques mois, Netflix a appliqué l’option pour supprimer “Autoplay” ou “Autoplay” avec lequel un épisode a suivi la fin du précédent. Vous savez, le “prochain épisode”. Avec cette mise à jour, Vous pouvez désactiver cette reproduction automatique dans les épisodes des profils enfants.

Tous ça de nouvelles formes de contrôle parental peuvent être mises en place et revues – pour chaque profil – dans la Section “Profil et contrôle parental”, qui sera disponible dans “Paramètres du compte” que ce soit sur mobile, ordinateur portable ou autre.

Tous ces changements sont survenus à partir des demandes et suggestions que certains utilisateurs ont faites à Oncle Netflix (qui est un bon consentant). «Le choix et le contrôle ont toujours été importants pour nos membres, en particulier les parents. Nous espérons que ces contrôles supplémentaires leur permettre de prendre les bonnes décisions pour leur famille“A été mentionné dans une déclaration de Michelle Parsons, chef de produit enfant chez Netflix.

Les mises à jour du contrôle parental semblent plus importantes que jamaisParce que les gens doivent passer plus de temps à l’intérieur en raison de l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés au Mexique et dans le monde en raison de la propagation du coronavirus.

Ce sont quelques-uns Titres de catalogue Netflix qui peuvent être vus comme une famille pendant ces jours et qui démontrent l’énorme variété de contenus:

