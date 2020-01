Netflix met Mindhunter Saison 3 en attente indéfinie

Netflix met la saison 3 de Mindhunter en attente indéfinie

En raison du calendrier chargé du producteur exécutif David Fincher, The Wrap rapporte que Netflix a mis sa série à suspense à suspense Mindhunter sur une pause indéfinie, interrompant tous les plans pour la troisième saison potentielle. Les acteurs dirigés par Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv ont été libérés de leurs contrats. Cependant, malgré ce retard malheureux, le service de streaming assure aux fans que le spectacle ne sera pas annulé.

«David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix« Mank »et sur la production de la deuxième saison de« Love, Death and Robots »,» Un représentant de Netflix a déclaré dans un communiqué. “Il pourrait peut-être revoir à nouveau‘ Mindhunter ’à l’avenir, mais en attendant, il n’était pas juste que les acteurs les empêchent de chercher un autre travail pendant qu’il explorait son propre travail.”

CONNEXES: Netflix révèle 21 films originaux à venir en 2020

Dans Mindhunter, deux agents du FBI (Jonathan Groff et Holt McCallany) se sont lancés dans une sinistre odyssée d’investigation pour découvrir les réponses brutales. En plus des Atlanta Child Murders – qui ont eu lieu entre 1979 et 1981 – la nouvelle saison couvrira probablement Son of Sam et la réapparition du BTK Killer.

Avec Groff et McCallany, la série présente Anna Torv (La frange, Une épée paradisiaque, La fille) et Hannah Gross (Sauf si, J’étais plus sombre, Prenez ce que vous pouvez transporter). La série est dirigée par David Fincher (Fille disparue, Le réseau social, Zodiaque), Asif Kapadia (Amy, Séné), Tobias Lindholm (Une guerre, Un détournement) et Andrew Douglas (L’horreur d’Amityville, U Want Me 2 Le tuer?). La saison 2 mettra en vedette Damon Herriman (Justifié, Carrière) Jouant Charles Manson, un rôle qu’il a également rempli pour Il était une fois… à Hollywood.

CONNEXES: La bande-annonce de la saison 2 de Mindhunter chasse le fantasme d’un tueur dépravé

Joe Penhall (La route) a créé la série. Fincher, Joshua Donen (Fille disparue, Mort ou vif), Charlize Theron (Girlboss, Hatfields & McCoys) et Cean Chaffin (Fille disparue, Club de combat) sont des producteurs exécutifs. La première saison de Mindhunter a été certifié frais avec un 96% sur les tomates pourries et a été salué par les critiques pour sa réinvention de la procédure pénale, lors de sa première en octobre 2017.

Les saisons 1 et 2 sont déjà disponibles en streaming sur Netflix.