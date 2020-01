Netflix mettra fin à la couronne après la saison 5

Netflix a annoncé aujourd’hui que le drame royal acclamé La Couronne devrait se terminer après sa cinquième saison. La saison 3 vient tout juste d’arriver sur le service de streaming à la fin de l’année dernière, qui a présenté le casting remanié – dirigé par Olivia Colman en tant que reine Elizabeth II – au public, et la saison 4 est déjà en tournage, mais après cela, il n’y aura plus qu’une seule course la gauche. Et encore une fois, il sera accompagné d’un tout nouveau casting, ce qui signifie que l’histoire atteindra les dernières années de la reine.

Deadline a révélé la double nouvelle ce matin que la saison 5 serait la dernière de la série et qu’Imelda Staunton reprendrait le rôle du monarque britannique de Colman. Staunton est surtout connue pour son tour en tant que méchante professeur Ombrage dans les films Harry Potter. Contrairement à Claire Foy, qui a joué la jeune Elizabeth dans les saisons 1 et 2, et Colman, Staunton ne représentera Sa Majesté que pour une seule saison.

Les fans peuvent savoir que le plan à long terme de la série a été de l’étendre à six saisons, chaque actrice principale obtenant un double coup de poignard dans le rôle central. Cependant, cette décision de réduire la course de The Crown au début vient du créateur Peter Morgan, qui a expliqué dans un communiqué qu’il avait décidé que c’était le meilleur moment pour l’appeler un jour lors du développement de la saison 5.

Morgan a dit qu’il «est devenu clair… que c’est le moment et l’endroit parfait pour s’arrêter. Je remercie Netflix et Sony de m’avoir soutenu dans cette décision. “

Cindy Holland, quant à elle, vice-présidente du contenu original pour Netflix, a dit ceci à propos de la fin de la couronne:

«Les trois premières saisons de The Crown ont défini une époque, et je sais que la quatrième saison à venir s’appuiera davantage sur ce succès. C’est un exemple étonnant de divertissement primé, créé au Royaume-Uni et apprécié par des millions de fans à travers le monde. Je soutiens pleinement la décision créative de Peter Morgan et je suis ravi de voir comment lui, Imelda Staunton et les acteurs et l’équipe de la saison 5, ont mené cette série historique à une fin appropriée et spectaculaire. “

Le casting de Staunton a déjà été rapporté, mais la nouvelle que la série l’appelle s’arrête est un peu un choc. Plus tôt ce mois-ci, cependant, la rumeur disait que le prince Harry tenait à arrêter The Crown avant qu’il n’atteigne l’époque contemporaine et qu’il devrait couvrir son mariage avec Megan Markle. Évidemment, nous n’avons aucune confirmation que le duc de Sussex ou la famille royale avait quelque chose à voir avec le changement de plan, mais cela vous fait vous demander.

Dans tout les cas, La Couronne la saison 4 devrait arriver à l’hiver 2020, la cinquième et dernière saison devant probablement arriver l’année suivante.