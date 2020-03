Netflix Miniseries ‘Self Made:’: Tout ce que nous savons jusqu’à présent

L’actrice Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar, joue dans la dernière mini-série dramatique de Netflix Self Made. Inspiré par la vie réelle de la philanthrope afro-américaine Madame C.J.Walker, Self Made sera un récit incroyablement dramatisé de l’histoire. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Self Made, y compris l’intrigue, la bande-annonce, le casting et la date de sortie de Netflix.

Self Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Walker est une prochaine série dramatique biographique Netflix originale basée sur le livre On Her Own Ground de l’auteur A’Lelia Bundles. Le livre dont la série est inspirée a été écrit par l’arrière-arrière-petite-fille de Madame C.J. Walker. Le livre a été adapté par Nicole Asher pour la télévision et a été réalisé par Kasi Lemmons et DeMane Davis, respectivement.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Self Made?

Self Made sera disponible en streaming sur Netflix le 20 mars 2020.

Quelle est l’intrigue de Self Made?

Explorer la vie et la carrière de l’activiste politique Sarah Breedlove, ou plus communément appelée Madame C.J. Walker. Activiste sociale et politique, Madame C.J. Walker est devenue la première millionnaire autodidacte aux États-Unis, faisant fortune grâce à son empire des soins capillaires.

Qui était Madame C.J. Walker?

Née à Delta, en Louisiane, en 1967, Sarah Breedlove a été la première de ses frères et sœurs à naître libre. Sa famille composée d’une sœur, de quatre frères et de ses parents était tous nés esclaves et ont été réduits en esclavage par Robert W. Burney dans la plantation de la paroisse de Madison.

Perdant ses parents dans les premières années de sa vie, à l’âge de dix ans, Sarah a déménagé à Vicksburg Mississippi pour vivre avec sa sœur aînée et son beau-frère. Travaillant comme domestique, Sarah avait peu de chances de s’épanouir, d’autant plus qu’elle n’avait reçu que quelques mois d’éducation pendant sa scolarité du dimanche plus tôt dans sa vie.

À 14 ans, Sarah a épousé Moses McWilliams et a échappé aux mauvais traitements infligés à son beau-frère. Trois ans après le mariage en 1885, sa fille A’Lelia Walker est née. Malheureusement, Moïse est décédé quelques années plus tard en 1887.

La naissance d’un empire

Après la mort de son mari, Sarah a déménagé à Saint-Louis où vivaient trois de ses frères. À ses débuts à Saint-Louis, Sarah gagnait à peine plus d’un dollar en travaillant comme blanchisseuse.

Sarah a beaucoup appris sur les soins capillaires de ses frères, qui travaillaient comme barbiers. À cette époque de l’histoire, les soins capillaires pour les Afro-Américains n’étaient pas très disponibles et de nombreux problèmes de santé liés à de mauvais soins capillaires étaient monnaie courante dans la communauté.

en 1904, Sarah a commencé à travailler pour Annie Malone, vendant des produits capillaires pour une commission. Pendant qu’elle travaillait pour Annie Malone, Sarah en a appris suffisamment sur l’industrie pour développer son propre produit.

En 1905, Sarah et sa fille ont déménagé à Denver, au Colorado. Elle a continué à vendre des produits d’Annie Malone, mais sur le côté développait ses propres produits pour rivaliser avec son employeur.

Madame C.J. Walker

en 1906, Sarah s’est mariée pour la troisième fois, en épousant Charles Walker. Pour aider à commercialiser son entreprise et ses produits, elle est devenue connue sous le nom de Madame C.J. Walker. Charles était également son partenaire commercial, et la paire est devenue un couple puissant pour les soins capillaires.

En utilisant ses compétences de vente pour Annie Malone, Walker ferait du porte-à-porte pour vendre son produit. Elle enseignerait également à d’autres femmes noires comment se coiffer et se coiffer. Finalement, les Walkers quitteraient le Colorado et déménageraient l’entreprise à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

En ouvrant un salon de beauté et en continuant à former des femmes noires, l’empire de soins capillaires Made C.J. Walker a commencé à décoller.

En 1919, plusieurs milliers de femmes travaillaient comme agents commerciaux pour Walker. La production du produit a été considérablement augmentée après qu’elle a acheté une usine à Indianapolis, ouvrant un salon de coiffure et une école de beauté pour aider à former ses agents.

Philanthrope et activiste

Grâce à son influence dans la communauté afro-américaine, sans parler de sa vaste richesse, Madame C.J. Walker est devenue une militante politique et philanthrope bien connue.

Tout au long de son temps en tant que militante, Walker a dépensé des milliers de dollars pour des causes afin d’aider davantage la communauté afro-américaine. Certains de ses dons ont été donnés à des organisations telles que;

YMCATuskegee InstituteBethel African Methodist Episcopal ChurchUniversité de Bethune-CookmanPalmer Memorial Institute

Walker a été le premier à commander Vertner Tandy, le tout premier architecte noir autorisé à New York. Elle a chargé Tandy de concevoir sa maison à Irvington-on-Hudson.

Maintenant connue sous le nom de Villa Lewaro, la maison de 250 000 $ est devenue une maison où les chefs de communauté peuvent se rassembler et inspirer d’autres Afro-Américains.

Décès et héritage de Madame C.J. Walker

Au moment de sa mort en 1919, Mme C.J. Walker valait environ 600 000 $, ce qui équivaut à environ 8,8 millions de dollars aujourd’hui. Avant sa mort, elle avait donné environ 100 000 $ à des orphelinats, des œuvres caritatives, des particuliers et d’autres institutions.

Walker était la femme afro-américaine la plus riche d’Amérique.

Deux des propriétés de Walker ont depuis été inscrites au registre national des lieux historiques, sa maison, Villa Lwearo à Irvington-on-Hudson, et le siège de Walker Manufacturing Company, qui a depuis été renommé Madam Walker Theatre Center.

Qui sont les acteurs de Self Made?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans la mini-série originale:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Sarah BreedloveOctavia SpencerFigurines cachées | L’aide | Station FruitvaleCJ WalkerBlair UnderwoodImpact profond | Gattaca | Règles d’engagementNettie RansomZahra BenthamGuidance | Mensonge blanc | Spinning OutRansomKevin CarrollLes restes | Chutes de neige | Sacred LiesAddieCarmen EjogoSelma | Ça vient la nuit | Les animaux fantastiques et où les trouverLeliaTiffany HaddishGirls Trip | Keanu | The Lego Movie 2: The Second PartPeachesKeeya KingVan Helsing | Yeux privés | The Handmaid’s TaleCleophusGarrett MorrisSamedi Night Live | Coneheads | Ant-ManEstherMouna TraoréLe Drop In | En mépris | CondorDora LarrieSydney MortonLe stagiaire | Jessica Jones | Manifeste

Combien d’épisodes comportera la mini-série?

La mini-série a été confirmée pour avoir un total de quatre épisodes.

Quels sont les temps d’exécution des épisodes?

Avec seulement quatre épisodes disponibles, nous pouvons supposer que chaque épisode aura une durée d’exécution estimée entre 45 et 60 minutes

La série est-elle adaptée à l’âge de mes enfants?

Nous n’avons aucune confirmation sur la cote parentale de Self Made. Quant aux thèmes qui pourraient être vus dans la série peuvent ne pas convenir aux enfants.

La période de temps de Self Made est définie, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les Afro-Américains n’avaient aucun droit, et malheureusement, c’est une période de l’histoire des États-Unis où les Afro-Américains étaient soumis au racisme, à la ségrégation et étaient sans le même ensemble de droits que nous le connaissons aujourd’hui.

Self Made pourrait être une occasion d’éduquer certains, mais les thèmes raciaux et le langage grossier peuvent ne pas être appropriés. Bien que cela soit entièrement à la discrétion de tout parent.

Allez-vous regarder Self Made: inspiré par la vie de Madame C.J. Walker? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!