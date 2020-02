Netflix ne parvient pas à éviter la demande de l’éditeur de «Choisissez votre propre aventure» pour «Black Mirror: Bandersnatch»

Netflix a tenté de contourner le procès de Chooseco LLC pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale, fausse appellation d’origine et dilution de marque en raison des similitudes de «Black Mirror: Bandersnatch» avec les livres «Choisissez votre propre aventure». Cependant, le magistrat en charge de l’affaire a statué en faveur de la rédaction, rejetant la ressource présentée par le géant du streaming.

«Black Mirror: Bandersnatch»

Netflix a accepté le premier amendement avec l’intention que l’affaire ne se concrétise pas, en particulier sur la base du procès de Rogers c. Grimaldi pour lequel Si une œuvre n’a pas de pertinence artistique, l’utilisation de la marque doit être trompeuse pour être exploitable. Cependant, le juge fédéral William Sessions du Vermont oui vous avez trouvé dans ‘Bandersnatch’ une oeuvre artistique, notamment pour les bénéfices obtenus par son exploitation.

“Ici, le protagoniste de” Bandersnatch “essaie de transformer le livre fictif” Bandersnatch “en un jeu vidéo, prendre le livre au centre de l’intrigue du film“, souligne l’échec de The Hollywood Reporter.” Netflix a utilisé la marque Chooseco pour décrire la structure narrative interactive partagée par le livre, le jeu vidéo et le film lui-même. En somme, Netflix avait l’intention avec cette structure narrative de commenter l’influence croissante de la technologie aujourd’hui. En outre, l’imagerie mentale associée à la marque Chooseco ajoute à l’esthétique des années 80 de «Bandersnatch». Par conséquent, l’utilisation par Netflix de la marque Chooseco révèle le seuil délibérément bas du conseil délibérément artistique de Rogers. “

Une compensation de 25 millions de dollars

Le fait que ‘Bandersnacth’ place le livre au centre de son intrigue est notoire pour le magistrat: “Le protagoniste de ‘Bandersnatch’ a explicitement déclaré que eLe livre de fiction au centre de l’intrigue était un livre de «Choisissez votre propre aventure». De plus, le livre, le jeu vidéo et le film lui-même utilisent le même type d’interactivité que les produits Chooseco. La similitude entre ces produits, le film Netflix et le livre fictif Netflix décrit comme l’un des «Choisissez votre propre aventure» augmente le risque de confusion chez les consommateurs“.” Black Mirror: Bandersnatch “peut ne pas être du tout bon marché pour Netflix, et c’est que, licenciée de la ressource, la société doit payer 25 millions de dollars, l’indemnisation demandée par Chooseco pour les dommages causés.

