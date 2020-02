Netflix Opioid Drama, A Show About Dog House Architecture, ‘SpongeBob’ Prequel, Another Season of ‘The Blacklist’, and More – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Peter Berg réalise une série de crises d’opioïdes pour Netflix.

Regardez une bande-annonce de Feel Good.

Découvrez Ewan McGregor dans Halston de Ryan Murphy.

Nickelodeon a annoncé de nouveaux spectacles, dont une préquelle SpongeBob.

Quibi a une émission sur l’architecture des niches, et ne prétendez pas que vous ne regarderiez pas ça, parce que vous le feriez.

La liste noire a été renouvelée pour la saison 8.

Netflix fait un nouveau drame scripté et une série limitée sur la crise des opioïdes appelée Anti douleuret ils ont Peter Berg à diriger. Eric Newman, showrunner des deux émissions de Narcos, sert de producteur exécutif, et Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster écrira et servira de showrunners et de producteurs exécutifs. «Une tragédie qui se prépare depuis des décennies, la crise des opioïdes est devenue l’une des crises de santé publique les plus dévastatrices de notre époque», a déclaré Newman. «Contrairement à d’autres épidémies de drogue, nées de la fabrication souterraine et de la contrebande clandestine, cette épidémie a commencé par des ordonnances délivrées par des médecins, approuvées par les autorités gouvernementales et promues par un géant pharmaceutique familial qui a fait des milliards tout en trahissant la confiance des patients et du public. . ” Patrick Radden Keefe, qui a écrit The Family That Built An Empire of Pain de New Yorker et Barry Meier, auteur de Pain Killer: An Empire of Deceit et The Origin of America’s Opioid Epidemic, se consulteront tous les deux sur Painkiller, leurs œuvres servant de matériel à l’émission. Je ne suis pas tout à fait sûr que Peter Berg, un gars connu pour les films bruyants où les choses explosent, est le bon gars pour ce concert, mais nous verrons.

La prochaine série de Netflix Se sentir bien étoiles Mae Martin comme Mae, «un talent grandissant sur le circuit de stand-up et un toxicomane en convalescence dont les comportements addictifs et le romantisme intense dominent chaque partie de sa vie. Quand elle rencontre George (Charlotte Ritchie) pragmatique – mais jusqu’ici hétérosexuel – elle est frappée, et à sa grande surprise, George ressent la même chose. Ils se lancent dans une romance enivrante alors que Mae jongle avec ses parents, ses collègues toxicomanes dans un groupe de soutien aux drogues, ses collègues du club de stand up local et essaie surtout de transformer sa relation avec George d’une relation addictive à une relation saine. Mais la vraie question est de savoir si Mae peut remplacer une dépendance toxique à l’amour par l’amour lui-même. » La série a été créée par Mae Martin et Joe Hampson, et sera présentée en première sur 19 mars 2020.

Ryan Murphy s’est encré énormément avec Netflix, ce qui signifie qu’il a un tas de projets vers le service de streaming. L’un d’eux est Halston, sur le créateur de mode Roy Halston Frowick. La vidéo ci-dessus montre Ewan McGregor en costume de Halston, et révèle le casting – qui comprend Rory Culkin comme Joel Schumacher (oui, de la renommée de Batman et Robin). Il n’y a pas encore de date de première, mais Halston tombera probablement sur Netflix à la fin de l’année.

Nickelodeon vient d’annoncer sa programmation 2020-2021, et la gamme comprend une préquelle SpongeBob. Par collisionneur, la série s’appelle Kamp Koral: Bob l’éponge a moins d’années, qui suit “un Bob l’éponge de dix ans aux côtés de tous vos personnages préférés au cours d’un été fatidique à Kamp Koral, où ils” construiront des feux de camp sous-marins, attraperont des méduses sauvages et nageront dans le lac Yuckymuck au camp le plus fou du forêt de varech. ” Cette nouvelle excitera probablement les fans, mais il convient de souligner que le créateur de SpongeBob, Stephen Hillenburg, a déclaré publiquement qu’il était contre les spin-offs de SpongeBob. Et Nickelodeon a honoré ses souhaits – pendant un certain temps. Mais Hillenburg est décédé en 2018, et il y a quelque chose de légèrement capricieux dans le réseau qui se déroule maintenant.

Quibi, le nouveau service de streaming qui propose du contenu abrégé, propose de nombreuses émissions – dont beaucoup semblent fausses. Mais ils sont tous réels! Et l’un d’eux est Barkitecture, ce qui est a propos Tyler Cameron et Delia Kenza et leur entreprise construisant des niches luxueuses Les maisons de chien ici sont plus belles que la maison humaine dans laquelle je vis, ce qui est très triste, je sais. Je n’étais pas entièrement vendu sur Quibi, mais cela aurait pu le faire. Barkitecture arrive en avril.

Putain de merde, saviez-vous La liste noire était toujours allumé? Je ne l’ai pas fait, mais c’est – et il est sur le point d’entrer dans sa huitième saison. L’émission est actuellement au milieu de la saison 7, qui revient le 20 mars. Deadline ajoute maintenant que NBC a renouvelé la série pour la saison 8 pour coïncider avec son 150e épisode. Dans la série, “Raymond‘ Red ’Reddington a été l’un des fugitifs les plus recherchés au monde. Mais il a ensuite accepté de travailler avec le FBI pour attraper sa «liste noire» de gangsters, d’espions et de terroristes internationaux – à condition qu’il doive travailler avec la profileuse Elizabeth Keen. »

