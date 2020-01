Netflix Original Anime ‘Cagaster of an Insect Cage’ arrive en février 2020

Après des mois et des mois d’attente, nous avons enfin la confirmation que Netflix sortira Cagaster of a Insect Cage en février prochain! Ci-dessous, nous avons toutes les informations que vous devez savoir avant de diffuser Cagaster of a Insect Cage!

Cagaster of an Insect Cage est une prochaine série animée Netflix Original basée sur la série de mangas Mushikago no Cagaster de l’auteur Kachou Hashimoto. La série manga comprend un total de 32 chapitres et s’est déroulée de septembre 2005 à mai 2016.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Cagaster of an Insect Cage?

Nous avons enfin la confirmation que Cagaster of an Insect Cage arrivera sur Netflix le 6 février 2020.

La date de sortie est quelque peu surprenante après que très peu d’informations sur la série ont été révélées.

Quelle est l’intrigue de Cagaster of a Insect Cage?

Dans un avenir proche, une mystérieuse peste connue sous le nom de «Cagaster» a ravagé la population de la Terre, transformant ses habitants en insectes monstrueux. Avec très peu d’humanité restante, la survie est difficile et chaque jour est encore plus difficile que le précédent. 30 ans après le début de «Cagaster» en 2125, nous suivons Kidou, un jeune aventurier qui combat les insectes pour gagner sa vie. En mission d’extermination, Kidou retrouve un mourant qui lui confie la garde de sa fille, pour l’aider à retrouver sa mère.

Quel studio a produit Cagaster of an Insect Cage?

Le studio de production derrière Cagaster of an Insect Cage est Gonzo. Au fil des ans, le studio a produit de nombreux titres d’anime populaires tels que Hellsing, Rosario + Vampire et Afro Samurai.

Gonzo a également produit la série animée Netflix Original 7Seeds.

Combien d’épisodes la première saison sera-t-elle diffusée?

Malheureusement, le nombre d’épisodes n’a pas encore été révélé.

Nous nous attendons à voir environ 10 à 13 épisodes, ce qui correspond au nombre typique d’épisodes d’une saison d’anime.

Une deuxième saison aura-t-elle lieu?

Avec 32 chapitres au total du manga, il est difficile de dire si la première saison ne couvrira pas uniquement tout le matériel source. Cela étant dit, si l’anime a un remplissage, ils pourraient faire glisser l’histoire principale pour une deuxième saison. Il n’y a pas encore de mot, mais si Cagaster of an Insect Cage se révèle être populaire, nous pouvons nous attendre à voir une deuxième saison à l’avenir.

Êtes-vous ravi de la sortie de Cagaster of an Insect Cage? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!