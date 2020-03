Netflix Original Chewing Gum devrait quitter Netflix en avril 2020

La série de comédie britannique Chewing Gum qui met en vedette Michaela Coel devrait quitter Netflix dans plusieurs régions, y compris aux États-Unis en avril 2020. Voici quand et pourquoi il s’en va.

À travers les 12 épisodes qui ont débuté en 2015 et se sont terminés en 2017, nous suivons Tracey, une vendeuse de 24 ans. C’est une vierge religieuse qui désire désespérément avoir des relations sexuelles et explorer le monde.

L’Australie, le Brésil, les États-Unis, la Thaïlande, la Russie, la plupart des pays d’Europe, de Turquie, d’Asie et d’Amérique latine font partie des régions qui devraient actuellement perdre du chewing-gum.

Les deux saisons 1 et 2 quitteront Netflix le 4 avril 2020. Cela fait exactement quatre ans que la série a été ajoutée en 2016 pour la plupart des régions.

La série n’a jamais fait son chemin sur Netflix au Royaume-Uni. Là, il réside sur la plate-forme 4OD de Channel 4.

Pourquoi Chewing Gum est-il supprimé de Netflix?

Comme Chewing Gum porte la marque Netflix Original, vous pensiez qu’il n’y aurait aucune chance qu’elle quitte Netflix.

Ce n’est malheureusement pas le cas, car Netflix était simplement la plate-forme internationale initiale de la série. Il tombe dans la partie distribution uniquement de la bibliothèque Netflix Original.

Où Chewing Gum sera-t-il diffusé après avoir quitté Netflix?

Cela n’est pas clair et, bien sûr, suppose que Netflix ne peut pas renouveler les droits de streaming. La licence de l’émission appartient à Freemantle qui décidera de la direction de l’émission après son départ.

Nous avons contacté Freemantle Media et si nous obtenons une réponse, nous mettrons à jour ici.

Pour la Journée internationale de la femme, Netflix a en fait fait un clin d’œil à Chewing Gum, car c’était le choix de Mindy Kaling pour le meilleur titre dirigé par des femmes en streaming sur Netflix.

Mindy Kaling, chewing-gum

“L’une des séries humoristiques les plus originales de tous les temps. Michaela Coel est hilarante et touchante en tant que jeune femme protégée qui aspire à la passion et à l’aventure. C’est merveilleux de voir une jeune femme de couleur si talentueuse créer son propre spectacle.” pic.twitter.com/4htbgvkQp3

– Netflix US (@netflix) 8 mars 2020

Comme toujours pour les suppressions, il est important de noter que les circonstances peuvent changer et les dates de suppression inversées. Cependant, étant donné que nous avons vu beaucoup de contenu britannique quitter qui sont des originaux, nous pensons que ce sera final.

Le chewing-gum vous manquera-t-il s’il quitte Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.