Netflix Original ‘Lost Girls’: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

Arrivé sur Netflix à l’échelle mondiale en mars 2020, le drame du crime vrai très attendu Lost Girls. Avec la star bien-aimée de The Office, Amy Ryan, nous avons tout ce que vous devez savoir sur Lost Girls, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Lost Girls est un prochain mystère dramatique original de Netflix basé sur le roman Lost Girls: An Unsolved American Mystery de l’auteur Robert Kolker. La dramaturgie est dirigée par Liz Garbus, dont le travail le plus connu a été sur de tels films las Love, Marilyn, What Happened, Miss Simone? et The Fourth Estate.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Lost Girls?

La date de sortie de Netflix pour Lost Girls a été confirmée pour 12 mars 2020.

Lost Girls fera ses débuts avant mars, et sera présenté au Sundance Film Festival où il sera présenté au public le 28 janvier 2020.

Quelle est l’intrigue de Lost Girls?

Le synopsis de Lost Girls est le suivant:

Après la disparition de sa fille Shannen, la colère de Mari Gilbert à cause de l’absence d’action de la police la conduit à mener sa propre enquête. La recherche de Mari la conduit à une communauté fermée de Long Island, où Shannen a été vue pour la dernière fois. Alors qu’elle approfondit sa recherche, Mari découvre une longue histoire de travailleuses du sexe assassinées, qui auraient été tuées par le tueur en série de Long Island.

Lost Girls est-il basé sur une histoire vraie?

L’original à venir est basé sur le livre Lost Girls: An Unsolved American Mystery, lui-même basé sur l’enquête réelle du tueur en série de Long Island. Le roman est fictif mais «humanisé» et prend en charge l’enquête alors qu’il explore la vie de cinq victimes.

Qui sont les acteurs de Lost Girls?

Les acteurs suivants joueront dans Lost Girls:

RoleActorOù les ai-je vu / entendu auparavant? Mari GilbertAmy RyanBirdman | Gone Baby Gone | The OfficePeter HackettReed BirneyFour Friends | Château de cartes | La liste noireMissyMolly BrownLa merveilleuse Mme Maisel | Maintenance élevée | Law & Order: Unité spéciale des victimesShannenThomasin McKenzieLeave No Trace | Jojo Rabbit | The KingTBAKevin CorriganTrue Romance | Pineapple Express | Les disparusTBAGabriel ByrneLes suspects habituels | Fin des jours | Miller’s CrossingTBADean WintersJohn Wick | P.S. Je t’aime | 30 RockTBALola KirkeMistress America | Gone Girl | AWOLTBAOona LaurencePete’s Dragon | Le séduit | SouthpawTBAMiriam ShorHedwig et le pouce en colère | Plus jeune | ShortbusYoung ShannonAustyn JohnsonLe plus grand showman | La poste | La liste noire

Le rôle de Mari Gilbert était à l’origine destiné à la star de American Horror Story Sarah Paulson. Après s’être retirée du projet, Amy Ryan a remplacé Paulson.

Quand et où a été filmée Lost Girls?

Le tournage a eu lieu à New York et des lieux ont été utilisés dans Long Island en octobre 2018.

La production n’a pas duré longtemps pour Lost Girls, le tournage se terminant en décembre. On ne sait pas pourquoi il a fallu attendre 2020 pour que le film débute.

Quelle est la durée d’exécution de Lost Girls?

L’exécution de Lost Girls a été confirmée comme 95 minutes.

Quelle est la cote parentale de Lost Girls?

Au Royaume-Uni, Lost Girls aura une cote parentale de 15.

Aux États-Unis, la cote parentale est probablement PG-13, mais il est possible que Lost Girls soit cotée R. Une cote R dépend simplement du niveau de détail graphique dans lequel le sexe et la violence de l’histoire se plongent.

Êtes-vous ravie de la sortie de Lost Girls? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!