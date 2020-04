Netflix Original Musical ‘The Prom’: tournage retardé en raison d’un coronavirus

2020 va être une autre année fantastique et passionnante sur Netflix, et l’un de ces originaux pour lequel nous sommes très excités est l’adaptation musicale de Broadway de The Prom. Avec Ryan Murphy au poste de réalisateur, nous attendons de grandes choses de The Prom, tout comme les abonnés / Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The Prom, y compris l’intrigue, le casting et la date de sortie de Netflix.

The Prom est une prochaine comédie musicale Netflix Original, basée sur la production à succès Broadway du même nom. Ryan Murphy, créateur de Glee et American Horror Story, dirigera la comédie musicale et est l’un des nombreux titres que nous pouvons attendre du magnat du divertissement sur Netflix. Ryan Murphy n’est pas étranger aux comédies musicales, grâce à son temps à travailler sur sa série Glee, et plus récemment The Politician. Nous nous attendons à ce que The Prom soit un succès retentissant sur Netflix!

Quelle est la date de sortie de The Prom Netflix?

Selon nos sources, The Prom devrait arriver sur Netflix au cours de l’automne 2020. La production étant retardée en raison du coronavirus, on ne sait pas quel impact cela aura sur la date de sortie.

Quelle est l’intrigue de The Prom?

Après que deux étudiantes lesbiennes ont été rejetées de leur bal du secondaire dans une petite ville conservatrice de l’Indiana, la presse a eu vent de l’histoire. L’histoire attire l’attention de certaines des plus grandes stars de Broadway, et elles sont plus que prêtes à aider le jeune couple à changer le nom de l’amour.

Qui sont les acteurs de The Prom?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans The Prom:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? EmmaJo Ellen PellmanThe Deuce | La merveilleuse Mme Maisel | L’universitéAlyssaAriana DeBoseBlue Bloods | Bord de mer | Guide d’étiquette d’un smartphoneAngie DicksonNicole KidmanMoulin Rouge! | Les heures | Cold MountainDee Dee AllenMeryl StreepLe diable s’habille en Prade | Août: comté d’Osage | Hors d’AfricaSra. SheldonAwkwafinaOcean’s 8 | Asiatiques riches et fous | Le cristal noir: l’âge de la résistanceM. HawkinsKeegan-Michael KeyKeanu | Soyons flics | Le prédateurBarry GlickmanJames CordenInto the Woods | Trolls | Gavin & StaceyTrent OliverAndrew RannellsUne simple faveur | Le stagiaire | BacheloretteNick BoomerNico GreethamPower Rangers Ninja Steel | NCIS | Into the DarkMrs. GreeneKerry WashingtonDjango Unchained | Scandale | Sauvez la dernière danseKayleeLogan Riley HasselFamille moderne | L’Affaire | Camp TakotaSheldon SapersteinKevin ChamberlinRoad to Perdition | Famille moderne | Grace et FrankieShelbySofia Deler * Débuts dans le bal * KevinNathaniel J. PotvinMech-X4 | Cinq points | Homme araignée

Il y a des stars incroyables sur le casting de The Prom, et nous avons hâte de les voir en action!

Y a-t-il des stars de Glee dans The Prom?

En dépit d’être une comédie musicale, aucun des anciens membres de la distribution de Glee ne sera en vedette dans The Prom.

Quel est le statut de production de The Prom?

Statut de production officiel: Retardé (Dernière mise à jour: 28/11/2019)

La production a officiellement commencé en décembre 2019 et devrait se terminer en mars 2020. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, la production a été retardée.

Le tournage devrait reprendre à la mi-avril, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour The Prom?

Netflix est loin de sortir une bande-annonce, mais pour avoir une bonne idée de ce à quoi s’attendre, le casting de Broadway de The Prom s’est produit pour The View sur ABC.

Attendez-vous avec impatience la sortie de The Prom? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!