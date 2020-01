Netflix Original ‘Red Notice’ avec Dwayne Johnson commence le tournage

Devenu l’un des plus grands films de l’histoire de Netflix, nous pouvons maintenant confirmer que Red Notice, avec Dwayne Johnson, a commencé le tournage. Nous vous tiendrons également au courant de toutes les informations dont vous aurez besoin sur l’original à venir, notamment l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Red Notice est un prochain film d’action-comédie Netflix Original écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber. Ce sera la troisième fois que Thurber et Dwayne Johnson travaillent ensemble, après avoir auparavant travaillé sur Central Intelligence et Skyscraper. Pour tous les fans du livre Red Notice, le seul élément partagé entre le film et le film est le titre.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Red Notice?

Avant que Netflix ne prenne le film pour leur ardoise originale, Red Notice devait être produit par Universal. Depuis le passage à Netflix, la date de sortie de Red Notice a été repoussée à une date non confirmée.

Avec le tournage commençant en janvier, au plus tôt, nous pourrions voir une date de sortie en décembre pour Red Notice. Il est plus que probable que la comédie d’action arrivera dans le premiers mois de 2021.

Quelle est l’intrigue de Red Notice?

Avec très peu d’intrigue révélée, un petit synopsis a été fourni par Netflix pour Red Notice:

Un agent de police d’Interpol traque le voleur d’art le plus recherché.

Qui sont les acteurs de Red Notice?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Red Notice:

Membre de RoleCastOù les ai-je vus / entendus auparavant? TBARyan ReynoldsDeadpool | Deadpool 2 | BuriedTBADwayne JohnsonJumanji: Bienvenue dans la jungle | Moana | Fast & Furious: Hobbs & ShawTBAGal GadotWonder Woman | Mort sur le Nil | Suivre le JonesesChildVictoria Paige WatkinsJessie | NCIS: Nouvelle-Orléans | Legs

Le casting complet n’a pas encore été annoncé, ainsi que les rôles avec des rôles principaux pour les stars du film.

Lorsque l’annonce a été faite, Deadline a annoncé que Dwayne Johnson gagnerait 20 millions de dollars pour son salaire. Avec le grand nombre de films que Johnson a joué ces dernières années, il doit avoir fait une somme d’argent très saine. Ryan Reynolds et Gal Gadot recevront chacun 20 millions de dollars pour leur travail sur le film.

Quel est le statut de production de Red Notice?

Statut officiel de la production: tournage (Dernière mise à jour: 14/01/2020)

Selon IMDB, le tournage a finalement commencé pour Red Notice. Bien que le film soit répertorié comme tournage, nous n’avons pas encore vu la liste complète des membres de la distribution.

À partir de la liste des lieux de tournage, le film présentera plusieurs pays différents tels que

FranceGermanyIndonesiaItalySpainRussiaIs Red Remarquez le film le plus cher que Netflix ait produit?

À 160 millions de dollars, Red Notice deviendra le film le plus cher produit par Netflix. Il a été rapporté que le film, une fois les frais supplémentaires entrés, pourrait atteindre 200 millions de dollars. Ce budget est encore pâle par rapport au coût de Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, qui a coûté 412 millions de dollars à produire.

Red Notice sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

Très certainement, avec la sortie des originaux en 4K maintenant disponible pour la diffusion, Red Notice suivra certainement le mouvement.

Quand peut-on s’attendre à voir une bande-annonce de Red Notice?

Avec le tournage qui vient de commencer, nous ne verrons pas de bande-annonce avant plusieurs mois. Au plus tôt, nous avons pu voir une remorque arriver à l’été 2020.

Vous attendez avec impatience la sortie de Red Notice? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!