Netflix Original Romance ‘All the Bright Places’: date de sortie de l’intrigue, du casting, de la bande-annonce et de Netflix

All the Bright Places de Jennifer Niven arrive enfin sur Netflix sur un appareil près de chez vous en février 2020. Après une longue attente, les fans de livres du roman de fiction pour jeunes adultes seront ravis que l’attente soit presque terminée. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur All the Bright Places, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

All the Bright Places est un prochain drame romantique Netflix Original basé sur le livre du même nom de Jennifer Niven. Tout en recevant également des crédits pour l’écriture du roman, Niven a également co-écrit le scénario avec Liz Hannah (The Post). Le réalisateur est Brett Haley, qui avait auparavant réalisé Hearts Beat Loud. Nous pouvons nous attendre à ce que All the Bright Places soit un sujet de conversation très intéressant à sa sortie grâce à sa concentration sur la santé mentale, en particulier le trouble bipolaire. Ce sera le deuxième original de 2020 axé sur les troubles de santé mentale, le premier étant Spinning Out.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour All the Bright Places?

All the Bright Places devrait arriver sur Netflix le 28 février 2020.

Tous les Bright Places seront-ils disponibles en streaming dans ma région?

Certes, en tant qu’original Netflix complet, le drame romantique sera disponible en streaming dans toutes les régions du monde.

Quelle est l’intrigue de All the Bright Places?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

L’histoire de Violet Markey et Theodore Finch, qui se rencontrent et changent la vie de l’autre pour toujours. Alors qu’ils luttent contre les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose.

Qui sont les acteurs de All the Bright Places?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour All the Bright Places:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Violet MarkeyElle FanningSuper 8 | Le démon néon | MaleficentKateAlexandra ShippX-Men: Apocalypse | X-Men: Phoenix sombre | Love, SimonAmandaVirginia GardnerProject Almanac | Halloween | RunawaysTheodore FinchJustice SmithPokemon Detective Pikachu | Jurassic World: Fallen Kingdom | The Get DownEmbryKeegan-Michael KeyKeanu | Soyons flics | Tomorrowland: Un monde au-delàJamesLuke WilsonVieille école | Les tenenbaums royaux | Bouteille RocketDemiNicole ForesterChicago Fire | Boss | Guiding LightCharlieLamar JohnsonThe Hate U Give | Kings | La prochaine étapeRoamerFelix MallardNeighbours | Happy TogetherSherylKelli O’HaraSex et la ville 2 | Numb3rs | Le loup accidentel

Elle Fanning a été confirmée pour jouer le rôle de Violet Markey plusieurs mois avant la sortie du livre. L’actrice a été le premier choix de l’auteur Jennifer Niven pour le rôle principal.

Pourquoi at-il fallu autant de temps pour produire All the Bright Places?

L’histoire du projet présente un manque de détails important, d’autant plus que le projet a été annoncé en 2014.

La production peut avoir été retardée pour diverses raisons telles que le manque de financement, des problèmes d’horaire et la recherche d’un distributeur.

Une fois que la photographie principale a commencé en octobre 2018, elle s’est terminée quelques mois plus tard en janvier 2019. Le film était en post-production pendant la majeure partie de l’année avant l’annonce de la fin du film le 5 novembre 2019.

Nous nous attendons à ce que All the Bright Places soit extrêmement populaire, en particulier parmi les fans de livres et les fans de films similaires comme All the Boys Ive Loved Before.

Où le tournage a-t-il eu lieu?

Un seul endroit a été confirmé pour le tournage, à savoir Cleveland, Ohio, USA.

Quelle est la durée d’exécution officielle de All the Bright Places?

Il a été confirmé que All the Bright Places aura une durée de fonctionnement de 108 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Aux États-Unis, All the Bright Places sera PG13. Les abonnés au Royaume-Uni peuvent s’attendre à une note parentale de 12.

Tous les Bright Places seront-ils disponibles pour diffuser en 4K?

Tous les nouveaux originaux de Netflix doivent être disponibles pour diffuser en 4K, par conséquent, Tous les lieux lumineux seront disponibles pour diffuser en 4K.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce de All the Bright Places?

Avec la sortie de All the Bright Places prévue pour le mois prochain, vous pouvez vous attendre à voir une bande-annonce bientôt.

Une suite est-elle prévue pour All the Bright Places?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas prévu de suite à All the Bright Places.

Il y a plusieurs raisons à cela, une, parce que Jennifer Niven n’a écrit qu’une seule histoire avec ces personnages. La deuxième raison est que l’histoire elle-même n’a pas besoin d’un deuxième film ou livre, vous comprendrez ce que cela signifie en regardant.

Êtes-vous ravi de la sortie de All the Bright Places? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!