Netflix Original ‘Spenser Confidential’ avec Mark Whalberg arrive en mars 2020

Dans son premier film Netflix Original, Mark Whalberg jouera dans le prochain drame mystère Spenser Confidential. En arrivant en mars 2020, nous gardons une trace de toutes les nouvelles et informations que vous devrez connaître sur Spenser Confidential, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

Spenser Confidential est un crime-mystère Netflix Original à venir, basé sur le roman Wonderland mais adapté pour le film de Sean O’Keefe. Réalisé par Peter Berg, c’est la cinquième fois que Berg et l’acteur Mark Whalberg travaillent ensemble, après avoir travaillé sur Lone Survivor, Patriot’s Day, Deepwater Horizon et Mile 22. Le film Netflix sera la troisième fois que le personnage de Spenser a été adapté, le premier est venu dans une série télévisée dans les années 1980 sur ABC, la deuxième adaptation était trois films faits pour la télévision de 1999 à 2001 qui ont été diffusés sur A&E.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Spenser Confidential?

Au moment de la rédaction du présent rapport, Spenser Confidential devait toujours sortir le 6 mars 2020.

Est-ce que Spenser Confidential sera disponible en streaming dans ma région?

En tant qu’original complet, Spenser Confidential sera disponible en streaming dans le monde entier.

Quelle est l’intrigue de Spenser Confidential?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

Un ex-criminel nommé Spenser retourne dans le monde criminel de Boston pour démêler un complot de meurtre tordu.

Qui sont les acteurs de Spenser Confidential?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Spenser Confidential:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Détective SpenserMark WahlbergLe combattant | Les disparus | Boogie NightsHawkWinston DukePanthers noirs | Avengers: Infinity War | UsHenry CimoliAlan ArkinArgo | Little Miss Sunshine | Glengarry Glen RossCissyIliza ShlesingerFamille instantanée | Forever 31 | Cela n’arrive pasEliseCassie VenturaStep Up 2: The Streets | Fish Tank | EmpireBoylanMichael GastonPremier réformé | Les restes | L’homme dans le haut châteauMaraColleen CampClue | Sliver | Die Hard: Avec un VengeanceMrs. BoylanRebeca GibelWanted | La couturière | Peter Allen: Pas le BoyW. LintzBig ShugRembobinez les scènes | TBAPost MaloneSpider-Man: Into the Spiderverse | xXx: Retour de Xander Cage | PattayaTBABokeem WoodbineSpider-Man: Retrouvailles | Fargo | Queen & SlimTBAJames DuMontJurassic World | ÉCRASER. | SpeedTBAMarc MaronMaron | Joker | GLOWTBADonald CerroneL’égaliseur 2 | The Outlaw Johnny Black | Amour de chiot

Ce sera le premier rôle au cinéma pour l’artiste américain Post Malone.

Spenser Confidential suivra-t-il l’intrigue du livre?

Selon des sources, le film n’est que vaguement basé sur les personnages des romans policiers “Spenser”.

Les romans populaires de Spenser existent depuis près de cinq décennies, le premier roman «Le manuscrit Godwulf» a été publié en 1973. 46 ans plus tard, le 49e roman de la série «Angel Eyes» a été publié.

Quel est le statut de production de Spenser Confidential?

Statut de production officiel: Post-production (Dernière mise à jour: 14/01/2020)

Le tournage s’est terminé le 18 décembre 2019 et est depuis en post-production.

Les lieux de tournage ont eu lieu à Boston, Massachusetts. En particulier, le quartier de Boston Jones Hill a été utilisé, l’acteur Mark Whalberg a vécu dans le quartier pendant son adolescence.

Spenser Confidential sera-t-il disponible pour diffuser en 4K?

La bibliothèque de titres 4K de Netflix ne cesse de croître, ce qui comprendra également les ajouts de Spenser Confidential.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour Spenser Confidential?

Nous attendons toujours la sortie d’une bande-annonce de Netflix. Avec la date de sortie prévue pour mars, nous pouvons nous attendre à voir une bande-annonce tomber fin janvier ou courant février.

