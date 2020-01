Netflix, Parasite Make History – / Film

Les nominations aux Oscars sont là, ce qui signifie qu’il est temps d’être tourmenté et excité. Mais quelle que soit votre opinion personnelle sur qui a été snobé et qui s’est glissé dans une nomination surprise, les Oscars visent à célébrer des films et non à les réduire en simples chiffres comme une sorte de course de chevaux, non? Sûr! Mais regardons ces chiffres pendant une seconde, et voyons quels types de records ont été établis, qui ont été battus, et qui ne sont même pas devenus un facteur lors des Oscars 2o20.

62: Les femmes ont été nominées pour un Oscar

Un nombre record de femmes ont été nominées pour un Oscar cette année, représentant un tiers des nominées aux 92e Academy Awards. Bien qu’elles aient été exclues des grandes catégories comme le meilleur réalisateur (plus à ce sujet plus tard), les femmes ont dominé beaucoup d’autres comme les documentaires et d’autres catégories techniques en dessous de la ligne.

52: John Williams devient la personne vivante la plus nommée

John Williams a été nominé pour sa 52e nomination aux Oscars – ce qui en fait la personne célibataire la plus nominée après Walt Disney et la personne vivante la plus nominée. Williams a remporté l’Oscar cinq fois – l’original Star Wars, Schindler’s List, E.T .: The Extra Terrestrial, Jaws and Fiddler On The Roof – et cela devient la sixième fois qu’il est nominé pour un film Star Wars.

24: Netflix dépasse les studios hollywoodiens pour Oscar Nods

Netflix a atteint son sommet perturbateur, obtenant 24 nominations aux Oscars, plus que tout autre grand studio hollywoodien. C’est la première fois que la société gagne plus de hochements de tête aux Oscars que n’importe quel grand studio ou distributeur spécialisé, grâce au coup de poing un-deux de The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach. Cela représente une augmentation par rapport aux 15 hochements de tête de l’année dernière, lorsque Netflix a fait grand bruit avec la Roma d’Alfonso Cuaron. Derrière Netflix, il y a Disney avec 23 (y compris ses hochements de tête de la 20th Century Fox avec Jojo Rabbit) et Sony avec 20 nominations. Parmi les distributeurs spécialisés, Neon était le plus grand acteur avec 8 nominations, grâce aux prix de Bong Joon-ho chérie Parasite.

11: Les nominations avec lesquelles Joker mène

Joker est devenu le favori avec 11 nominations au total, dont quatre hochements de tête pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur et le meilleur scénario adapté. Cela donne à Joker plus de nominations aux Oscars que Taxi Driver de Scorsese et The King of Comedy réunis, qui ont tous deux été des influences majeures sur le film de Todd Phillips.

10: Les nœuds avec lesquels l’Irlandais, 1917, il était une fois à Hollywood Tie

Les trois films devraient gagner gros aux Oscars.

9: Avec sa 9e nomination à la direction, Martin Scorsese est le directeur vivant le plus nominé

Le regretté William Wyler a été nommé 12 fois meilleur réalisateur.

6: Parasite devient le 6e film nominé pour le meilleur film et le meilleur film international

Parasite a marqué l’histoire avec ses six nominations aux Oscars. Le thriller sombrement comique de Bong Joon-ho est devenu le sixième membre de l’élite exclusive qui a été nominé pour le meilleur film et le long métrage international, rejoignant les rangs des Roms de l’an dernier, Z de France (1969), Life is Beautiful d’Italie (1998), Taiwan’s Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) et France / Germany / Austria’s Amour (2012). Parasite n’est que le 11e film en langue étrangère à avoir été nominé dans la catégorie supérieure. Un titre en langue étrangère n’a jamais remporté l’Oscar du meilleur film de l’histoire de la cérémonie.

4: Saoirse Ronan devient le deuxième plus jeune nominé intérimaire à quatre reprises

À 25 ans, Saoirse Ronan est devenue la deuxième plus jeune candidate par intérim à quatre reprises pour sa dernière nomination pour Little Women. L’actuelle détentrice du record, Jennifer Lawrence, bat Ronan de quelques mois à peine – elle avait également 25 ans lorsqu’elle a remporté sa quatrième nomination aux Oscars pour Joy en 2015.

1: Parasite est le premier film sud-coréen à être nominé pour un long métrage international

Malgré sa riche histoire cinématographique et la large influence que ses films ont eu sur la culture pop mondiale, la Corée du Sud n’a jamais été nominée pour un seul Oscar. Jusqu’à maintenant. Parasite a marqué l’histoire en remportant non seulement la Corée du Sud son premier clin d’œil aux Oscars du cinéma international, mais en remportant 6 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour l’auteur bien-aimé Bong Joon-ho. Le film a également mérité des hochements de scénario, de conception de production et de montage.

L’année dernière, c’était la première fois qu’un film sud-coréen était sélectionné pour les Oscars avec Lee Chang-dong’s Burning, mais le film n’a pas reçu de signe de tête. Des films passés comme Oldboy et The Handmaiden de Park Chan-wook et Memories of Murder de Bong flirtaient avec le buzz des Oscars mais ne méritaient aucun signe de tête.

0: Le nombre de candidatures féminines pour le meilleur réalisateur

Félicitations à ces hommes. Et versez-en un pour Greta Gerwig, Lulu Wang, Celine Sciamma, Lorene Scafaria, Marielle Heller, Mati Diop, Melina Matsoukas, et plus encore.

