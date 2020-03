Netflix Party, la façon de regarder des films et des séries avec vos amis à distance

Les êtres humains sont sociaux par nature. L’isolement social peut donc être un sujet délicat pour la plupart (même si certaines personnes passent l’écoute de Nick Cave dans le noir). À Covid-19 fois, rester à la maison, ne pas sortir et éviter les contacts, est devenu presque une obligation.

Ensuite, Comment faire face à l’isolement? Que pouvons-nous faire pour éviter de nous effondrer émotionnellement et de rester en contact? La réponse est d’utiliser la technologie, Internet et les plateformes de streaming où l’on peut trouver des milliers de productions à voir comme sur Netflix.

Il s’avère que Il y a quelque chose appelé Netflix Party, une extension qui vous permet de voir le même contenu mais à des endroits différents. En d’autres termes, regardez le même film en même temps mais une personne à la maison et une autre à la vôtre.

C’est très simple, en fait, et La communication peut être donnée dans un chat au sein de la partie Netflix elle-même pour sélectionner la production et que tout le monde est prêt. Bien sûr, un hôte sélectionne le titre, le met en pause, etc.

Comment ça marche? Ici, nous vous laissons les étapes que vous devez suivre:

Vous devez d’abord savoir que cette extension ne fonctionne que sur Chrome. Ouvrez donc votre Chrome et ouvrez en même temps une fenêtre Netflix où vous avez ouvert votre compte.

Ensuite, accédez à ce lien et installez Netflix Party. Vous obtiendrez une fenêtre Chrome où il indique qu’il s’agit d’une extension, vous devez cliquer là où l’installation est suggérée à nouveau en haut à droite.

Une fois installé, accédez à la page Netflix et sélectionnez un contenu. (Nous recommandons que je ne suis pas d’accord avec ceci ou cette merde me dépasse).

Dans le navigateur Chrome, à droite ou en haut, sélectionnez NP.

Vous obtiendrez une fenêtre où la personne qui sera en charge, doit décider si elle est seule aux commandes, ou elle sera partagée. Au cas où ce serait juste vous, acceptez.

Vous obtiendrez une fenêtre avec un lien à partager avec vos amis ou votre famille avec qui vous allez voir le même contenu.

Vous verrez également une fenêtre de discussion sur le côté droit de l’écran où toutes les personnes impliquées peuvent discuter.

Dans le chat, vous pouvez utiliser un surnom et même choisir un avatar pour que les autres participants puissent vous identifier.

Une fois terminé, vous devez quitter le film ou la série afin d’abandonner le chat et d’autres outils.

Oui, il n’est pas difficile de quitter la maison et de voir régulièrement vos amis et votre familleMais nous devons penser que si nous le faisons maintenant, la période sera plus courte. Ces types d’outils sont assez fonctionnels pour maintenir le contact et ne pas pouvoir être isolés et souvent dans la solitude.