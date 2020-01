Netflix pourrait annuler la troisième saison de Mindhunter

Si vous êtes un fan légitime des deux premières saisons de Mindhunter, le drame Netflix qui poursuit les tueurs en série, il vaut mieux avoir l’idée que la troisième saison n’aura jamais lieu. En fait, cela semble très jaune, mais je dis cette barbarie pour deux raisons. D’abord parce que le réalisateur David Fincher continue de concentrer son attention sur d’autres projets; et d’autre part, parce que le service de streaming a publié les contrats de Jonathan Groff, Holt McCallany et Anna Torv, selon un rapport Deadline.

Bien que cela ne signifie pas que Netflix a annulé la troisième saison de Mindhunter, car aucune annonce officielle n’a été faite pour le moment, il reste un message clair que rien ne viendra bientôt pour nos téléviseurs. Il y a encore quelques semaines, nous avions dit que son lancement durerait jusqu’en 2021, mais cela ne pouvait plus être un fait. Cependant, Netflix n’exclut pas que Fincher puisse toujours revenir à la tête de Mindhunter à un moment donné, bien que la rumeur dit que la troisième saison de la série n’est pas réalisable.

“David se concentre sur la réalisation de son premier film Netflix Mank et la production de la deuxième saison de Love, Death and Robots”, a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué. “Vous pouvez visiter Mindhunter à nouveau à l’avenir, mais en attendant, il a estimé qu’il n’était pas juste que les acteurs les empêchent de chercher un autre emploi tout en explorant leur propre projet. »

Selon Deadline, il semble que Fincher lui-même n’était plus “particulièrement excité” de poursuivre le projet Mindhunter, bien qu’il ait essayé de faire en sorte que Netflix injecte un budget plus important pour la production. Bien que jusqu’à présent, “Il n’y a pas eu de communication significative entre Netflix, le réalisateur et le casting sur une troisième saison”, soulignent-ils.

Quoi qu’il en soit, et il faut du temps pour que la troisième saison de Mindhunter se développe, J’espère que cela ne sera pas annulé. Après tout, entre le lancement de la première saison de la série (en 2017) et la deuxième (en 2019), il y a une longue période de deux ans. Les fans seront ravis d’attendre encore un peu.

