Netflix pourrait apporter une série animée d’Overwatch et une de Diablo à la plate-forme

Netflix a reçu de bonnes critiques, à part de nombreuses vues, tout cela grâce à son adaptation du jeu vidéo NES Castlevania classique.

Grâce à ce succès, il est possible que davantage d’adaptations et plus d’animés arrivent pour cette année, selon les informations de Nick Van Dyk, Diablo et Overwatch pourraient être la prochaine série à être lancée pour la plateforme de streaming.

Dans son Linkedin, Nick van Dyk, le vice-président d’Activity Blizzard, a révélé que Diablo et Overwatch sont en train d’être adaptés et qu’il est impliqué.

Il n’y a toujours plus d’informations sur le projet, cependant, un univers de Blizzarda arrivera sur les écrans, ils pourraient arriver de part et d’autre, car les histoires sont totalement différentes, bien que cela n’ait pas été confirmé. En ce qui concerne les dessins, ils pourraient être similaires à ceux de Castlevania.

La série Diablo promet beaucoup, tout comme l’Overwatch, car les deux jeux sont sur le point de recevoir leurs nouvelles livraisons, qui ont été annoncées dans la BlizzCon, où il a été révélé que Diablo 4 et Overwatch 2 arriveraient, ce qui a causé beaucoup de battage médiatique. dans la communauté des joueurs, donc une série d’entre eux serait pratiquement un succès instantané.

Bien que cette nouvelle soit très excitée, il y a plusieurs sceptiques, car quand il s’agit de donner vie à un jeu vidéo, il y a parfois des controverses, comme cela s’est produit avec Sonic, ou comme cela s’est produit dans d’autres adaptations de jeux vidéo.

Ces controverses et cette approche ne doivent pas être ignorées, car les nouvelles productions doivent apprendre des erreurs passées, comme c’est dans Sonic qui a retardé sa livraison pour avoir repensé le personnage principal.

Les fans attendent la confirmation du projet. Cette confirmation du vice-président d’Activision Blizzard était quelque chose qui était nécessaire, car pendant des années des rumeurs ont été créées à propos d’une série de Diablo, mais il y a de la peur, car le film Warcraft n’a pas été entièrement réussi.

