Netflix prépare ‘A cantar!’, Un concours musical avec Ricky Merino

* En préparation

Tout n’est pas série et il semble que Netflix l’assume face aux contenus qui composent sa plateforme. Le géant du streaming a partagé quels sont les projets qu’ils prévoient de publier tout au long de 2020 et parmi eux est ‘A sing!’, un concours musical qui mettra en vedette Ricky Merino, candidat à «OT 2017».

Ricky Merino dans ‘Chantons!’

Dans «Chantons!», La musique est très présente et les candidats doivent tester leur voix et montrer qu’ils ont les meilleures qualités. Six participants seront confrontés aux défis qu’ils proposent, montrant qu’ils sont capables d’interpréter des chansons bien connues de tous. Qui affinera et réussira le mieux à surmonter les différentes phases pourra accumuler de l’argent dans le but de prendre le bateau jusqu’à 30 mille euros.

