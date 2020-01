Netflix prépare une véritable série d’action de «One Piece»

Il est encore temps pour nous de voir la vraie série d’action de «Cowboy Bebop» avec John cho, mais Netflix prépare déjà un projet ambitieux de la même étude. Le service de streaming a annoncé que a donné son feu vert à une véritable adaptation d’action de «One Piece», l’une des séries de mangas les plus populaires de tous les temps.

Image de l’anime ‘One Piece’

La fiction, qui provient de Tomorrow Studios et de la maison d’édition japonaise Shueisha, sera basée sur le travail créé par Eiichiro Oda et il sera composé de dix épisodes. Le projet a été lancé pour la première fois en 2017, bien qu’il n’ait jusqu’à présent pas trouvé de domicile.

Steven Maeda (‘Lost’) et Matt Owens (‘Agents of SHIELD’) sont en charge de l’adaptation et seront producteurs exécutifs avec Oda, Adelstein et Becky Clements de Tomorrow Studios. Netflix, quant à lui, s’occupera de la production physique.

Un succès mondial

Publié pour la première fois en 1997, «One Piece» suit les aventures de un jeune homme nommé Monkey D. Luffy qui, inspiré par son idole d’enfance, un puissant pirate appelé “Red Haired”, lance la quête du trésor légendaire de One Piece Pour vous déclarer roi des pirates.

Manche a vendu plus de 460 millions d’exemplaires dans le monde et a généré un total de quatorze films, un anime qui est actuellement dans sa douzième saison et divers jeux vidéo.

