Netflix présente sa nouvelle fonctionnalité Top 10 pour classer le contenu

Netflix ont apporté diverses améliorations à leur plate-forme de streaming au fil des ans, de la “Ma liste” à la recherche plus facile de contenu récemment ajouté au service. En effet, comme le savent tous ceux qui utilisent régulièrement Netflix, ses algorithmes rendent l’expérience de navigation très différente pour chaque utilisateur. Nous obtenons maintenant un moyen de voir quel matériel est le plus populaire pour votre pays, grâce à une fonctionnalité Netflix Top 10 donnant le classement quotidien des séries et des films.

Comme ce classement sera mis à jour chaque jour, la pertinence de tout ce qui s’y trouve changera également en importance pour les abonnés individuels, qui pourront voir des émissions, des films et du contenu global. De plus, tout ce qui finit sur les listes recevra un badge Top 10 pour faciliter la repérage des programmes et films populaires dans votre région. Cette initiative a été testée dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et le Mexique, et est désormais déployée sur plus de territoires.

Cameron Johnson de Netflix avait ceci à dire sur la nouvelle fonctionnalité:

“Nous recherchons constamment des moyens d’améliorer Netflix. C’est pourquoi nous expérimentons les 10 meilleures listes au Mexique et au Royaume-Uni depuis plus de six mois. Les membres des deux pays les ont trouvés utiles, nous les déployons donc encore plus. »

Bien que la fonctionnalité Top 10 mettra en évidence ce qui est actuellement populaire, nous serions surpris si les listes quotidiennes ne présentent pas de contenu déjà en vue sur la plate-forme, y compris des hits récents comme The Witcher et Sex Education. Pourtant, c’est un bon signe que Netflix continue de renforcer l’interface utilisateur, surtout maintenant qu’il fait face à une concurrence plus forte de la part de Disney Plus et d’autres services de streaming à venir.

Nous savons déjà que Netflix s’est engagé à un énorme budget de programmation originale, y compris des offres pluriannuelles signalées pour des émissions récentes comme Locke & Key, et une série très attendue de Resident Evil. Avec plus d’une bataille sur leurs mains pour des films exclusifs, en utilisant la fonction Top 10 pour rappeler aux abonnés de Netflix le contenu original est donc une démarche assez simple. Avoir la fonctionnalité dans plus de pays pourrait également donner un aperçu des habitudes de visionnage de différentes régions, y compris la popularité répandue (et encore quelque peu inexplicable) des films d’Adam Sandler sur le service.