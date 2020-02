Netflix publie la bande-annonce de I Am Not Okay With This, sa série de super-héros avec Sophia Lillis

Netflix adapte un roman graphique de Charles Forsman, le créateur de The End of the F *** ing World. C’est que je ne suis pas d’accord avec ça et Il met en vedette l’incroyable Sophia Lillis et Wyatt Oleff, que nous avons vu dans les nouveaux films d’Andy Muschietti IT et ceux qui reviennent pour ce drame adolescent existentiel avec des touches de comédie et un certain ordre surnaturel.

Selon le synopsis officiel de la série:

«Je ne suis pas d’accord avec C’est une histoire d’origine irrévérencieuse qui suit une adolescente qui navigue dans les épreuves et les tribulations du lycée, tout en traitant des complexités de sa famille, de sa sexualité naissante et de ses superpuissances mystérieuses qui commencent à se réveiller au plus profond Du réalisateur de The End of the F *** ing Jonathan Entwistle et des producteurs de Stranger Things vient cette nouvelle série basée sur le roman graphique de Charles Forsman.

Ci-dessous, vous pouvez voir les progrès:

En plus de Lillis – qui est devenue une figure centrale du cinéma de genre surnaturel – et Oleff, la série met en vedette Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong et Richard Ellis.

Je ne suis pas d’accord avec ça fera ses débuts sur Netflix le 26 février et la première saison se compose de sept épisodes de 30 minutes.

.