Netflix publie la bande-annonce de «Je ne suis pas d’accord avec ça» avec les protagonistes de «It»

Dans les productions originales de Netflix, les histoires d’adolescents sont sans aucun doute celles qui ont un large public. Nous avons déjà vu l’impact de ces séries sur la plate-forme, avec des milliers de personnes qui les regardent comme s’il n’y avait pas de lendemain, et apparemment, le géant du streaming continuera de parier sur ces types d’images, parce qu’en 2020, ils nous apporteront Je ne suis pas d’accord avec ça, une histoire dirigée vers tout le gars qui peint pour être un succès sûr.

Cette histoire est inspirée du roman graphique de Charles Forsman et est dirigé par Jonathan Entwistle, qui était en charge de la fin du monde F *** ing. Les stars de la série Sophia Lillis et Wyatt Oleff –Beverly et Stan de It de 2017– avec d’autres jeunes talents comme Stanley Barber, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong et Richard Ellis. Nous y connaîtrons l’histoire de Sydney, une fille de 15 ans qui a les problèmes typiques de l’edad, vous savez, allez à l’école, traitez avec les garçons, etc. à l’intérieur il y a quelque chose d’extrêmement puissant qui reste à découvrir. Après de nombreuses spéculations, Netflix a publié la première bande-annonce de cette série, qui semble très intéressante.

Dans ce premier aperçu de la série, il est très clair qu’il s’agira d’un univers extrêmement fascinant, plein de mystère, de magie et de suspense. Dès les premières secondes on sent complètement L’influence de Stephen King parce que depuis le début, nous voyons Sydney courir la nuit pleine de sang (comme le font Carrie et même Beverly elle-même dans le livre d’It) et s’échappant de la police. Plus tard, nous en savons un peu plus sur les motivations de cette fille, comme nous l’avons dit ci-dessus, en plus d’avoir des problèmes d’adolescente – et d’être amoureuse de sa meilleure amie – elle a affaire à quelque chose de beaucoup plus important, la mort de son père.

Bien que cela semble être une histoire qui a déjà été racontée, Tout change quand soudain Sydney se rend compte qu’elle a des pouvoirs. Maintenant, vous devrez faire face à toute cette situation et trouver un équilibre parfait dans votre vie. C’est comme si Stranger Things et The End of the F *** ing World se sont réunis en un seul. Comme si cela ne suffisait pas, pour cette série le grand Graham Coxon – Blur guitar player – retournera au travail dans une production Netflix composant la bande son entière. Sans doute Je ne suis pas d’accord avec C’est l’une des productions les plus importantes et les plus excitantes qui sortira cette année.

Sans plus en dire, Découvrez ci-dessous la bande-annonce de I Am Not Okay With This, qui sera diffusée le 26 février sur la plateforme: