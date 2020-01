Netflix publie la bande-annonce officielle de la deuxième saison de ‘Narcos: Mexico’

Le 13 février, la deuxième saison de Narcos sortira dans le cadre du catalogue Netflix: Mexique, une des productions originales de la plateforme qui présente la montée de Miguel Ángel Félix Gallardo, le fondateur du cartel de Guadalajara qui a été baptisé “Le Parrain”, et qui a construit un immense empire de la drogue au Mexique dans les années 80 lors de la plantation et de la distribution de marijuana et, plus tard, de cocaïne.

Dans la première saison de Narcos: Mexique, nous nous rencontrons Gallardo en tant que policier d’État qui prend la décision d’entrer dans le trafic de drogue avec des personnalités connues aujourd’hui sous le nom de Caro Quintero, Amado Carrillo, Joaquín Guzmán Loera, Benjamín Arellano Félix, Isabella Bautista, Pablo Acosta, Ernesto Fonsecaet les chiffres du crime organisé. Pour cette deuxième saison, beaucoup de ces personnages réapparaissent, mais dans un contexte complètement différent comme celui que nous pouvons voir dans la première bande-annonce de la deuxième saison de Narcos: Mexico.

Ici, nous voyons comment la DEA intensifie ses efforts non seulement pour diviser l’empire construit par Miguel Ángel Félix Gallardo, mais pour trouver la personne responsable de la mort de Kiki Camarena, un agent américain qui a été violemment assassiné pour son enquête sur le cartel de Guadalajara. Pour ce nouvel épisode de Narcos: Mexico, Gallardo veut garder le contrôle de tout après que Escobar et le cartel de Calí aient perdu le pouvoir …

“La “Opération Légende”, dirigée par l’agent de la DEA persécuté Walt Breslin, dont les méthodes ne sont pas toujours conformes aux règles, pointe Felix Gallardo et ses lieutenants, ce qui augmente l’instabilité et la volatilité de l’entente », qui est divisé en carrés dirigés par les personnages susmentionnés, qui se rendent compte qu’ils pourraient avoir plus d’argent et de pouvoir dans les hautes sphères de la politique au Mexique.

Le casting de Narcos: le Mexique est dirigé par Diego Luna comme Miguel Ángel Félix Gallardo avec José María Yázpik, Gerardo Taracena, Teresa Ruiz, Alfonso Dosal Scott McNairy, Teresa Ruiz, Mayra Hermosillo, Sosie Bacon, Andrés Londoño, Alex Knight, Miguel RodarteJesse Garcia Matt Biedel Jesus Ochoa, Flavio Medina, Alberto Zeni, Jero Medina, Jose Julian, Noé Hernández, Nat Faxon, entre autres.

Par ici Nous vous laissons ce premier aperçu officiel de Narcos: le Mexique dans sa deuxième saison, qui va devenir plus intense, violent et avec de nombreuses révélations concernant les origines du crime organisé au Mexique et ses principaux auteurs: