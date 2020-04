Netflix publie la bande-annonce officielle de «Rescue Mission» avec Chris Hemsworth

Les cinémas peuvent être fermés en raison de l’action des coronavirus dans le monde, Cependant, cela n’empêche pas Netflix de continuer à publier des séries et des films sur sa plate-forme en avril., avec beaucoup de nouvelles à passer à la maison. Ces dernières années, nous nous souvenons Chris Hemsworth pour avoir fait partie du MCU en jouant Thor dans ses propres films seul et avec les Avengers, mais cette fois, il a décidé de travailler avec le géant du streaming à Misión de Rescate, une histoire originale qui nous maintiendra sans aucun doute sur le bord du canapé.

Pour ce nouveau film, Chris retourne travailler avec les frères Joe et Anthony Russo – Réalisateurs des derniers films de Captain America et Avengers – qui s’inspire d’une bande dessinée que le Russo a créée et adaptée plus tard dans un script. Ils devaient tous les deux réaliser cette bande, mais ils ont préféré rester en tant que producteurs exécutifs et céder la direction à Sam Hargrave, avec qui ils avaient déjà travaillé sur les bandes de super-héros Marvel et que beaucoup connaissent par Atomic Blonde.

Maintenant, ils unissent leurs forces pour nous apporter une intrigue pleine d’émotion et de nombreux moments de tension, ou du moins c’est ce que Netflix nous montre avec la première bande-annonce. Dans Mission Rescue, Chris Hemsworth incarne Tyler Rake, un mercenaire qui n’a rien à perdre et que le mot peur n’est pas dans son vocabulaire. Tout change lorsqu’un criminel international qui se trouve derrière les barreaux a besoin de ses services dans un seul but: libérer son fils de l’enlèvement dans lequel il se trouve..

Cette tâche en elle-même était déjà compliquée, Cela implique que Tyler doit entrer dans le monde trouble des trafiquants d’armes et de drogue de l’Inde et de la Thaïlande.. Mais tout change quand notre protagoniste prend cette mission plus personnellement, risquant le physique contre tous ceux qui veulent que le jeune homme soit mort et faisant tout son possible pour qu’il puisse rentrer sain et sauf, le tout avec une bonne dose d’action et d’explosions.

Ajout Hemsworth le film a un casting très intéressant et une vieille connaissance dans l’univers Netflixparce que dans cet aperçu, nous voyons David Harbour –Qui nous connaissons tous Jim Hopper sur Stranger Things -, le reste du casting est terminé Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi et Priyanshu Painyuli.

Cette cassette sortira sur la plateforme le 24 avrilmais pendant ce jour, vérifiez ci-dessous la bande-annonce officielle de Mission Rescue, le nouveau film Netflix avec Chris Hemsworth: