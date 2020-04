Netflix rejoint Steve Carell et Lisa Kudrow dans la série ‘Space Force’

L’une des choses qui nous sauve en ces jours de quarantaine est de voir toutes les séries et tous les films qui sont dans le catalogue NetflixMalgré le fait que les cinémas dans une grande partie du monde soient fermés, pour avril et les prochains mois, il prévoit de sortir des productions très intéressantes qui sont certainement très excitantes. Maintenant, nous avons un petit aperçu de Space Force, une série comique qui s’annonce comme un favori pour différentes raisons..

Cette nouvelle histoire a été créée par Steve Carell y Greg Daniels, qui se sont réunis pour écrire après avoir travaillé ensemble sur Le bureau –Une des meilleures séries humoristiques que nous ayons vues ces dernières années. Comme si cela ne suffisait pas, Carell joue dans Space Force aux côtés de Lisa Kudrow (Qui nous nous souvenons tous d’être la hilarante Phoebe dans Friends), donc apparemment, ce combo nous apportera quelques rires.

Et si vous vous demandez de quoi parle l’intrigue, Ne vous inquiétez pas, ici nous vous raconterons un peu ce que vous verrez dans cette série. Selon Variety – qui a parlé à Daniels – Space Force se concentre sur les folles aventures de Mark R. Naird (Carell), un général et pilote quatre étoiles décoré qui rêve de diriger la United States Air Force. Cependant les choses ne se passent pas comme prévu car ils l’envoient pour commander la sixième branche nouvellement formée de l’US Navy: la Space Force.

Une fois sur place, la Maison Blanche confie à Mark une tâche bien précise, trouver un moyen de retourner sur la lune et atteindre la pleine domination de l’espace. À côté de lui est sa femme Maggie Naird (Kudrow), qui est décrite par le co-créateur de la série comme une femme qui vit depuis des années dans l’ombre de son mari, mais Grâce à la mission de son mari, elle trouvera un moyen de se débarrasser de tout cela et de surmonter des défis amusants.

En plus de Lisa Kudrow et Steve Carell, le reste du casting est complété par des noms comme JJohn Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow et Don Lake. Jusqu’à présent, Netflix n’a pas publié de bande-annonce pour cette série, Cependant, ils prévoyaient qu’il atteindrait la plate-forme le 29 maiIl ne faut donc pas longtemps pour voir ce que font ces deux personnages de comédie.

Ensuite On vous laisse quelques images de Space Force que le géant du streaming a partagé sur leurs réseaux sociaux: