Netflix: Rencontrez les meilleurs nouveaux films d’horreur

Le catalogue de la plateforme de streaming Netflix est vaste, alors peut-être en avez-vous assez de chercher quoi voir, si vous êtes fan de terreur, nous vous apportons surtout meilleurs nouveaux films d’horreur.

Les jours s’allongent et les options à voir sont terminées pour ne pas vouloir continuer à chercher, alors nous le rendons assez facile avec cela sélection de films que vous allez sûrement aimer et vous remplir de suspense.

Préparez votre bonne dotation pop-corn, traite y les boissons pour profiter de chacune des projections que nous mentionnerons ci-dessous.

Jeu de Gerald

C’est un incroyable film américain de terreur psychologique de l’année 2017 réalisé et édité par Mike Flanagan et écrit par Jeff Howard et Flanagan sur le roman du même nom par Stephen King.

Il raconte l’histoire d’un couple qui décide d’aller passer un week-end dans une zone reculée de la ville pour réparer leur relation et décider d’essayer de nouvelles expériences sexuelles, mais les choses deviennent assez compliquées.

The Bye Bye Man

C’est un film américain de terreur surnaturelle réalisé par Stacy Title et écrit par Jonathan Penner, basé sur le chapitre The Bridge to Body Island de The President’s Vampire de Robert Damon Schneck.

Il raconte l’histoire d’un étrange présence surnaturelle qui vit dans une maison à la périphérie d’un quartier universitaire où se déplacent trois garçons, qui ignorent le message qui leur a été donné: “ne dites pas son nom, n’y pensez pas”.

Fluage 2

C’est un film américain de terreur psychologique de l’année 2017 réalisé par Patrick Brice et écrit par Brice et Mark Duplass.

Il raconte l’histoire d’un université qui travaille à faire des vidéos pour gagner de l’argent avant de terminer ses études et sa passion est son projet YouTube, une série intitulée “Rencontres“, dans lequel il se consacre à l’enregistrement d’étrangers et à la création d’amitiés avec eux.

1922

C’est un film dramatique et terrifiant Américain de l’année 2017 réalisé par Zak Hilditch et basé sur le roman éponyme de Stephen King.

C’est un drame de terreur psychologique où le protagoniste avoue le meurtre de sa femme et toute l’horreur qui a suivi.

XX

C’est un film anthologie d’horreur réalisé par Roxanne Benjamín, Sofía Carrillo, Karyn Kusama, Saint-Vincent et Jovanka Vuckovic.

Une histoire qui est une anthologie de quatre histoires d’horreur réalisé et écrit par des femmes.

Temple

C’est un film de terreur de l’année 2017 réalisé par le directeur de la photographie Michael Barrett et écrit par Simon Barrett.

Raconte l’histoire de trois touristes américains Ils utilisent une carte pour aller dans les jungles du Japon et chercher un ancien temple et lorsque les esprits les attrapent, leur aventure se transforme en un terrible cauchemar.

Ça vient la nuit

C’est un film américain de terreur post-apocalyptique de 2017,6 écrit et réalisé par Trey Edward Shults.

Il raconte l’histoire d’une famille qui vit isolé dans une forêt, complètement éloigné de l’humanité et atteint d’une étrange maladie.

Il nous donne un regard différent sur le terrain accidenté du monde post-apocalyptique, ravagé par une épidémie incroyable, parfait pour cette époque.

