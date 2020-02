Netflix rend gratuit à tous les garçons que j’ai aimés avant – / Film

Netflix pratique l’art de la séduction avant la Saint-Valentin. Le géant du streaming courtise de nouveaux abonnés en réalisant l’un de ses plus grands succès de 2018, la sensation teen rom-com À tous les garçons que j’ai aimés avant, disponible gratuitement pour les non-abonnés. Cela fait partie d’une stratégie pour attirer de nouveaux abonnés qui veulent regarder la suite tout aussi jaillissante À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore, qui a fait ses débuts sur Netflix hier.

La puissance de Peter Kavinsky et ses yeux rêveurs vous obligent à vous abonner à Netflix. Pour la première fois, le géant du streaming propose un film gratuit aux États-Unis avec To All the Boys I’s Loved Before, dans l’espoir que de nouveaux fans s’inscriront pour regarder la suite récemment publiée. Netflix a déjà testé cette stratégie au Royaume-Uni avec The Crown et pour des émissions régionales en Inde, au Mexique et en Colombie. Mais cela met tout en œuvre pour To All the Boys I Have Loved Before, même en obtenant des étoiles Lana Condor et Noah Centineo pour enregistrer un joli message vidéo sur Twitter.

Avec le domaine du streaming de plus en plus encombré par l’émergence de nouveaux concurrents comme Disney +, Apple TV + et bientôt HBO Max – sans parler des dizaines de services de streaming réseau comme Peacock et CBS All Access – il n’est pas surprenant que Netflix se détourne de son attention pour obtenir de nouveaux abonnés. Selon The Verge, l’audience américaine est une priorité pour le géant du streaming, même si la croissance du pays a ralenti.

La société n’a ajouté que 550 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au dernier trimestre, selon son dernier appel de résultats, probablement en raison de sa hausse des prix l’an dernier. Netflix prévoit d’ajouter encore moins d’abonnés au premier trimestre 2020 en raison de «niveaux de désabonnement légèrement élevés», ce qui signifie que les abonnés annulent leurs abonnements pour se tourner vers d’autres services. Comme nous le voyons dans À tous les garçons que j’ai aimés auparavant, l’amour est un champ de bataille, mais le streaming est une zone de guerre.

