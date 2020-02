Netflix renouvelle ‘Atypical’ pour une quatrième et dernière saison

Netflix va nous laisser dire au revoir à Sam Garner et à sa famille. Service de streaming a annoncé le renouvellement de «Atypical» pour une quatrième saison, qui sera le dernier. La comédie dramatique attachante avec Keir Gilchrist il dira au revoir a définitivement mis un nouveau lot de dix épisodes qui, si les plans ne changent pas, seront diffusés tout au long de 2021.

Keir Gilchrist et Brigette Lundy-Paine, protagonistes de «Atypical»

“Je suis ravi que nous allons faire une quatrième saison de ‘Atypical’. Et même si je suis très triste d’arriver à la fin de la série, je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu raconter cette histoire”, a déclaré le créateur et showrunner de fiction. , Robia Rashid, dans un communiqué. “Nos fans ont été des adeptes très beaux et dynamiques. Merci d’avoir si bien reçu la voix et les histoires de Sam, et celles de toute la famille Gardner. J’espère que l’héritage de ‘Atypical’ est que continue d’entendre plus de voix ignorées, et que même après la fin de cette fiction, nous continuons à compter histoires drôles et émotionnelles de points de vue mal représentés. “

Une histoire de découverte de soi émotionnelle et amusante

«Atypique» est une histoire de maturité dirigée par Gilchrist dans le rôle de Sam, un jeune homme de dix-neuf ans dans le spectre autistique qui cherche l’amour et l’indépendance comme n’importe quel garçon de son âge. Le casting est terminé Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani et Jenna Boyd.

La comédie fait partie de l’exclusivité liste des originaux de fiction Netflix pour atteindre les quatre saisons qui est réduite à une dizaine de séries. La plateforme a récemment choisi d’annuler ses originaux bien avant et de moins en moins de trois saisons. En fait, beaucoup restent dans seulement deux et plusieurs de leurs dernières versions sont restées dans une.

