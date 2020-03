Netflix renouvelle Castlevania pour une quatrième saison

Plus tôt ce mois-ci, Netflix a débuté la troisième saison de Castlevania; qui est basé sur la série de jeux vidéo à succès. Normalement, Netflix attend au moins un mois avant de renouveler une série. cependant, Castlevania semble être une exception car Netflix a déjà commandé une quatrième saison. Via IGN, l’un des comptes Twitter de Netflix a partagé l’annonce avec un clip d’Isaac, le Devil Forgemaster, obtenant les nouvelles directement de Sir Mirror.

La troisième saison de Castlevania couru pendant 10 épisodes. Cependant, on ne sait pas combien d’épisodes seront commandés pour la saison 4. Il y avait un écart de 17 mois entre CastlevaniaDeuxième et troisième saisons, un écart similaire peut également séparer les saisons 3 et 4.

Castlevania a été adapté par le scribe de bande dessinée Warren Ellis, qui a écrit les 22 épisodes à ce jour. Richard Armitage est à la tête de la série sous le nom de Trevor Belmont, avec James Callis dans le rôle d’Alucard et Alejandra Reynoso dans le rôle de Sypha Belnades. Jaime Murray joue également le rôle du vampire Carmilla, avec Adetokumboh M’Cormack dans le rôle d’Isaac et Theo James dans le rôle d’Hector. De plus, la troisième saison a présenté Bill Nighy comme Saint Germain, ainsi que Toru Uchikado et Rila Fukushima comme Taka et Sumi.

Êtes-vous ravi que Netflix ait renouvelé Castlevania pour une quatrième saison? Que voulez-vous voir dans les nouveaux épisodes? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

