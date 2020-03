Netflix renouvelle Castlevania pour une quatrième saison et les fans se réjouissent

Les fans ont soif d’une nouvelle saison de Castlevania depuis l’annonce de la troisième, et nous avons maintenant la confirmation que la saison 4 arrive. Lisez la suite pour en savoir plus sur tous les détails et ce que les fans disent des nouvelles.

Netflix renouvelle «Castlevania» pour la saison 4

La série animée très populaire reviendra pour une quatrième saison. Netflix a fait savoir à tout le monde sur son compte Twitter officiel, et les fans sont plus qu’excités. Ils ont d’abord taquiné une image avant de révéler la nouvelle au monde. Dans le prochain billet, nous voyons le maître de forge Isaac (Adetokumboh M’Cormack) et des mots viennent dire: “La saison 4 arrive.”

Quand la saison 4 sortira-t-elle?

Selon

à IGN, la saison 3 de Castlevania a été annoncée en octobre 2018 mais elle

n’est pas tombé sur Netflix avant mars 2020. Si la série suit le même

calendrier, il est probable que nous verrons la saison 4 en 2021 un jour.

Les fans réagissent aux nouvelles de «Castlevania» à venir

Jessica Brown Findlay | Pascal Le Segretain / .

Les fans sont ravis des nouvelles d’une autre saison de la série animée à succès. Les gens se réjouissent et ont hâte de voir plus de leurs personnages préférés.

«J’adore cette nouvelle. J’adore cette série. Je ne peux pas attendre un autre

tour de montagnes russes de sensations “, un Reddit

dit l’utilisateur.

Un fan a comparé la série à Game of Thrones. “Ses

comme regarder une meilleure version de Game of Thrones », a admis le fan.

Un autre fan attendait le renouvellement. “Attendu, mais très content

d’avoir la confirmation officielle », ont-ils écrit.

Que se passera-t-il avec les sœurs vampires?

Les fans sont prêts à voir une action se jouer contre le

sœurs vampires. «J’adore Carmilla, c’est une méchante du camp. J’aime tous les

soeurs mais je veux vraiment voir le point culminant. Isaac arrive et il y a

pas de l’arrêter », a écrit un autre utilisateur de Reddit.

La situation entre Lenore (Jessica Brown Findlay) et Hector (Theo James) est intense et qui sait comment la situation se résoudra à long terme?

“J’adore Lenore X Hector, mais je comprendrai si Hector a” accidentellement “trébuché sur Lenore avec un piquet en bois si cela se produit”, a déclaré un autre utilisateur.

Un fan de l’émission dit avoir regardé toute la série dans un

toute la journée et maintenant rien n’est pareil. “J’ai hâte d’en voir plus, c’était

génial de binge toute la série en une journée, mais il a laissé un énorme trou béant après

lui-même », ont-ils expliqué.

Un fan de la série ne comprend pas comment il a créé quelque chose

tellement bon. “Je ne peux vraiment pas comprendre comment ils ont créé un spectacle

fantastique. Pour une série de jeux qui n’est pas vraiment connue pour sa profondeur de personnage, cette

spectacle est vraiment passionnant », a commenté l’utilisateur.

Les gens espèrent vraiment que le spectacle continue avec plusieurs saisons.

«J’espère que le spectacle continuera pendant un bon moment. Ils pourraient explorer beaucoup de choses. je

ne sont pas tombés amoureux d’un spectacle depuis un certain temps déjà », ont-ils écrit.

Les fans sont plus qu’excités par le renouvellement de Castlevania.

Espérons que cela arrivera plus tôt que tard.