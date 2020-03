Netflix renouvelle Lost in Space pour la troisième et dernière saison

Selon Deadline, Perdu dans l’espace a été renouvelé pour une troisième et dernière saison sur Netflix. La saison 3 devrait être diffusée en 2021 et mettra en lumière la conclusion du voyage spatial de la famille Robinson vers Alpha Centauri.

Plus #LostinSpace arrive. La troisième et dernière saison arrive en 2021 sur Netflix. pic.twitter.com/tZw1r5ZOCR

– Lost In Space (@lostinspacetv) 9 mars 2020

Aditionellement, Perdu dans l’espace Le producteur exécutif et showrunner Zack Estrin a signé un accord global pluriannuel avec le streamer pour produire de nouvelles séries exclusivement pour Netflix.

“Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinsons comme une trilogie”, Dit Estrin. «Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs. Il convient également de noter que, avec ce que ces personnages traversent juste en essayant de survivre à chaque épisode – si quelqu’un mérite de reprendre son souffle avant leur prochaine mission – c’est Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr Smith … et Le robot. Et, bien sûr, Debbie le poulet. Alors, alors que ce chapitre de Lost In Space tire à sa fin, je suis ravi de continuer à explorer de nouvelles histoires avec mes amis de Netflix, et pour toutes les possibilités incroyables qui nous attendent. “

Perdu dans l’espace est une réinterprétation dramatique et moderne de Netflix Original de la série classique de science-fiction des années 1960. Basée sur 30 ans dans le futur, la colonisation dans l’espace est désormais une réalité, et la famille Robinson est parmi celles testées et sélectionnées pour se refaire une vie dans un monde meilleur. Mais lorsque les nouveaux colons se retrouvent brusquement déviés en route vers leur nouveau domicile, ils doivent forger de nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement étranger dangereux, à des années-lumière de leur destination d’origine.

Un original Netflix, Perdu dans l’espace étoiles Toby Stephens (Voiles noires, Meurs un autre jour) comme John Robinson et Molly Parker (Château de cartes, Bois morts) en tant que Maureen Robinson, les chefs de famille de la famille qui luttent avec leur relation éloignée alors qu’ils essaient de protéger leur famille. Comme les enfants Robinson, Taylor Russell (Falling Skies) est la volontaire et confiante Judy, Mina Sundwall (Plan de Maggie, Freeheld) est Penny, l’enfant d’esprit moyen et vif et définitif et Max Jenkins (Sense8, Trahison) est le curieux et sensible Will Robinson, le plus jeune et le plus vulnérable du clan, qui crée un lien improbable et inexplicable avec un extraterrestre robotique sensible.

La série Netflix Original est produite par Legendary Television et écrite par Matt Sazama et Burk Sharpless (Dracula Untold, Dernier chasseur de sorcières). Zack Estrin (Évasion de la prison) sert de showrunner. Les trois sont producteurs exécutifs aux côtés de Kevin Burns et Jon Jashni de Synthesis Entertainment avec Neil Marshall et Marc Helwig d’Applebox. L’original Perdu dans l’espace La série a été créée par Irwin Allen.

Les deux premières saisons de Perdu dans l’espace sont maintenant disponibles pour le streaming sur Netflix.